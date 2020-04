VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé aujourd’hui un don de 250 000 $ en vue d’aider des organismes de soins de santé communautaires à intervenir auprès des sans-abri et des citoyens marginalisés à l’échelle du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19. Ce financement amplifiera les efforts déployés afin de fournir une multitude de services, notamment des tests de dépistage de la COVID-19, un service de triage et des abris temporaires à des fins d’isolement. De plus, il permettra d’acheter de l’équipement de protection individuelle et des articles de nettoyage afin d’offrir un environnement propre et sécuritaire aux patients et aux cliniciens. Puisque la propagation de la COVID-19 se poursuit et qu’il y a plus de 235 000 sans-abri au Canada chaque année, ces services jouent un rôle essentiel pour aider les populations vulnérables à aplatir la courbe de propagation.



« Durant la crise sanitaire mondiale actuelle, notre équipe est plus déterminée que jamais à aider les personnes qui ont le plus besoin de notre soutien dans les collectivités, en tirant parti de notre technologie et de nos ressources pour améliorer la santé de certains des citoyens les plus défavorisés et à risque, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que chaque Canadien puisse obtenir des soins de santé au moment et à l’endroit où il en a besoin, peu importe son statut socio-économique. Le soutien financier de la Fondation TELUS pour un futur meilleur amplifiera les efforts déployés par les organismes de santé de première ligne afin de répondre à la crise de façon concrète. Nous sommes privilégiés de pouvoir aider nos partenaires communautaires qui travaillent sans relâche afin de fournir des soins et du réconfort à certaines des personnes les plus vulnérables de la société. »

« Nous remercions la Fondation TELUS pour un futur meilleur de reconnaître l’expertise en aide humanitaire et l’approche de proximité de Médecins du Monde Canada et de participer aux efforts collectifs de lutte contre la pandémie de COVID-19. Plus que jamais, nous collaborons avec les autorités de santé publique et nos partenaires communautaires afin de protéger et de soigner les personnes en situation d’itinérance. Grâce au soutien de la Fondation, nous pouvons leur fournir des soins essentiels et préventifs, ainsi que les aiguiller dans le système de santé », a affirmé le Dr Nicolas Bergeron, président de Médecins du Monde Canada, Québec.

« La pandémie actuelle met en lumière l’importance d’établir de solides capacités de soins virtuels pour appuyer nos équipes de soins extraordinaires. Les travailleurs de la santé sont des ressources précieuses et limitées. Les fonds versés par la Fondation TELUS pour un futur meilleur nous aideront à étendre la portée des professionnels de la santé afin de rejoindre les patients vulnérables qui ne peuvent pas se rendre à l’hôpital », a déclaré Jane Adams, présidente et chef de la direction de la Surrey Hospital Foundation, Colombie-Britannique.

« Les installations du centre d’isolement de l’Edmonton Expo Centre constituent déjà un lieu sécuritaire où notre clientèle marginalisée peut recevoir des traitements, s’isoler et se rétablir de la maladie. Le soutien généreux de la Fondation TELUS pour un futur meilleur nous permettra de rendre le lieu plus confortable et de fournir à nos clients le soutien dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de vêtements de base, de produits d’hygiène, de livres, de matériel de bricolage, d’un téléphone pour parler à leurs parents et amis ou de la technologie nécessaire pour regarder des films ou d’autres divertissements pour passer le temps pendant la période d’isolement », a déclaré Jackie Liu, directrice de l’exploitation du Boyle McCauley Health Centre, Alberta.

« Il est tout à fait essentiel de maintenir les services de santé et de soutien aux sans-abri et aux personnes ayant une situation de logement précaire dans la collectivité. Ce financement permettra au Sanguen Health Centre et à nos partenaires de continuer de fournir les soins nécessaires durant cette crise sans précédent », a déclaré le Dr Chris Steingart, directeur général et fondateur du Sanguen Health Centre dans la région de Waterloo, en Ontario.

En plus du soutien financier versé par la Fondation TELUS pour un futur meilleur, TELUS a élargi le soutien offert aux partenaires du programme Santé pour l’avenir en transformant la vocation des cliniques mobiles propulsées par TELUS Santé en réponse à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Le programme Santé pour l’avenir de TELUS est le fruit d’un partenariat novateur entre TELUS, des organismes de bienfaisance et d’autres organismes de soins de santé communautaires à l’échelle du Canada. Le programme contribue à l’élimination de nombreux obstacles que doivent surmonter les personnes itinérantes ayant besoin de soins et permet d’effectuer plus de 20 000 interventions chaque année à l’échelle nationale. Pour en savoir plus sur le programme Santé pour l’avenir de TELUS et ses partenaires, visitez telus.com/santeavenir .

Ce don de 250 000 $ est la plus récente contribution de la Fondation TELUS pour un futur meilleur en réponse à la pandémie de COVID-19. Récemment, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a promis de verser une aide d’urgence de 10 millions de dollars pour soutenir et renforcer les capacités du système de santé public, de même que l’intervention communautaire partout au Canada. Cette aide financière pourra notamment servir à l’achat de nouvelles technologies et de nouveaux équipements médicaux, tels que des respirateurs, et accroître le soutien aux initiatives en santé mentale et aux programmes de sécurité alimentaire, d’aide aux personnes âgées isolées et de formation à distance.

À propos de TELUS TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

