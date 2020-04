April 24, 2020 08:00 ET

(Selskabsmeddelelse 41/2020)

Steffen Ussing er udnævnt til ny direktør for Syd Fund Management A/S, som er investeringsforvaltningsselskab for bl.a. Værdipapirfonden Sydinvest. Steffen Ussing kommer fra en stilling som investeringsdirektør i Sydbank, og han har i 25 år arbejdet professionelt med investering.

Syd Fund Management A/S’ nuværende direktør, Eskild Bak Kristensen, går på pension efter 16 år på posten som leder af forvaltningsselskabet bag Værdipapirfonden Sydinvest, samt en af Danmarks største investeringsforeninger Sydinvest.

Steffen Ussing skifter til Syd Fund Management A/S den 1. juni og overtager som direktør den 3. juli.

Aabenraa den 24. april 2020

Venlig hilsen

Michael Andersen

Formand for bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Ved spørgsmål kontakt afdelingsdirektør Investor Relations Tine Lawaetz Lund på 74 67 33 17.