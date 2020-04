Nasdaq Copenhagen

København, 24. april 2020

SELSKABSMEDDELELSE nr. 17/2020

Coronavirus-epidemiens potentielle konsekvenser for Cemat A/S’ drift og finansielle resultater

Bestyrelsen har analyseret konsekvenserne, og ifølge nuværende viden, vil situationen som følge af regeringens foranstaltninger mod coronavirus-epidemien få konsekvenser for virksomhedens drift og finansielle resultater i 2020. Omfanget af konsekvenserne vil afhænge af varigheden af foranstaltningerne samt, hvordan pandemien udvikler sig.



På baggrund af de usikre konsekvenser er det svært at vurdere resultaterne for 2020, hvorfor Bestyrelsen har været nødsaget til at suspendere de tidligere meddelte forventninger. Bestyrelsen forsøger at indføre foranstaltninger som i videst muligt omfang skal begrænse de negative følger heraf.

Bestyrelsen vil meddele de opdaterede forventninger så snart udsigterne for markedet står mere klart.



Cemat A/S

Bestyrelsen

