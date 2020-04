Communiqué de presse

Paris, le 24 avril 2020

Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires

En raison de l’épidémie de covid-19 et en application, à titre exceptionnel, de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Orange se tiendra à huis clos au siège social d’Orange, 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, le 19 mai 2020 à 16h00, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement.

L’avis préalable de réunion et l’avis de convocation de l’Assemblée ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) respectivement le 21 février et le 24 avril 2020.

L’ensemble des documents et renseignements mentionnés à l’article R. 225-83 du code de commerce relatifs à l'Assemblée peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse https://oran.ge/ag2020, rubrique « Documentation ».

Les actionnaires peuvent demander communication des documents qui ne seraient pas accessibles en ligne en adressant une demande par courriel à l’adresse électronique assemblee.generale@orange.com. Il leur sera répondu par message électronique sous réserve qu’il soit indiqué dans la demande l’adresse électronique à laquelle la réponse peut être faite.

Les documents visés à l’article R. 225-89 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

téléphone : 0 800 05 10 10 (service & appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 18h







courrier : Orange – Assemblée Générale

BP 1010 – 75721 Paris Cedex 15







siège social : 78, rue Olivier de Serres – 75015 Paris





Contacts presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com ; +33 1 44 44 93 93

