April 24, 2020 10:49 ET

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 24.04.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAKILLE TIEDOKSI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj:n tietoon on tullut, että Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi päätöstä Finanssivalvonnan 7.10.2018 antamaan päätökseen liittyvässä asiassa. Korkein hallinto-oikeus ei antanut asiassa valituslupia.

Yhtiö ei ole asian osapuoli.





Helsingissä, 24.04.2020



Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

