Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Informatie m.b.t. het totale aantal stemrechten (noemer)

24 april 2020, 18h00 (CET), Antwerpen (Berchem), België: VGP NV kondigt de nieuwe noemer aan overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet.

VGP NV lanceerde op 21 april 2020 een kapitaalverhoging in geld door middel van een versnelde vrijgestelde private plaatsing (accelerated bookbuild) voor een brutobedrag van circa

EUR 200.000.000,00,

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 2.000.000 nieuwe aandelen op 23 april 2020 aan een totale uitgifteprijs van EUR 200.000.000,00 (uitgifteprijs van 100,00 per aandeel), maakt VGP NV overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de volgende informatie openbaar:

Totale kapitaal: EUR 102.640.077,19

Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 20.583.050 (alle gewone aandelen)

Totale aantal stemrechten (= noemer): 20.583.050 (alle verbonden aan gewone aandelen)

Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van VGP NV voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen converteerbare obligaties, opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations) Tel: +32 (0)3 289 1433 Petra Vanclova

(Externe communicatie) Tel: +420 602 262 107











