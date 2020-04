NEW YORK, 24 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network organise une série de webinaires gratuits partageant l'opinion précieuse des leaders du secteur et des rédacteurs d'Aviation Week sur la manière de faire face à la crise du COVID-19 et sur l'avenir du secteur MRO de l'aviation. Ces webinaires sont à la fois interactifs, offrant aux participants l'opportunité d'apprendre et de partager leurs connaissances, et à la demande, permettant à chacun d'y accéder après leur date de diffusion.

La semaine du 27 avril proposera les cinq nouveaux webinaires ci-dessous :

Évaluation des difficultés liées aux retours de location, mardi 28 avril à 9h00 EDT

Une poursuite de la consolidation ? Mercredi 29 avril à 9h00 EDT

Un soutien rapide dans l'ère du COVID-19 - Maintenir la collaboration, mercredi 29 avril à 14h00 EDT Cliquez ici pour vous inscrire.

La liquidité des MRO, jeudi 30 avril à 9h00 EDT

Panel de compagnies aériennes - Stratégies de risque et remise en service, jeudi 30 avril à 10h30 EDT

Les récents webinaires incluent : « La conformité des MRO pendant la crise du COVID-19 » ; « Le COVID-19, Airbus et Boeing : dans quelle mesure la situation va-t-elle s'aggraver ? » et « Les MRO et le COVID-19 : gérer les avions et moteurs stationnés ou inactifs ». Il est possible d'accéder à la demande à ces webinaires, et bien d'autres, ici. Une liste complète des webinaires et des intervenants est disponible ici.

« Les événements d'Aviation Week Network ont toujours offert les meilleures opportunités de réseautage de l'industrie, d'apprentissage quant aux derniers développements et technologies, de partage de connaissances et d'établissement de contacts », a déclaré Lydia Janow, directrice générale de l'événementiel chez Aviation Week Network. « Au cours de cette période, nous souhaitons nous assurer de continuer à offrir ces opportunités interactives et à partager des informations pertinentes en lien avec ce à quoi notre industrie est confrontée actuellement. »

À PROPOS D'AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network est le plus important prestataire de services et de renseignements multimédias pour les industries mondiales de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, servant 1,7 million de professionnels dans le monde. Les professionnels du secteur comptent sur Aviation Week Network pour les aider à comprendre le marché, à prendre des décisions, à prévoir les tendances, à communiquer avec les personnes et à saisir les opportunités commerciales. Les clients comprennent les plus importants constructeurs et fournisseurs aéronautiques, compagnies aériennes, aéroports, exploitants d'aviation d'affaires, forces armées, gouvernements et autres organisations qui servent ce marché mondial. Le portefeuille d'Aviation Week Network fournit des ressources journalistiques et d'analytique, données et renseignements primés, des salons professionnels et conférences de classe mondiale ainsi que des services publicitaires et de marketing axés sur les résultats. Notre principe consiste à aider nos clients à réussir.

Aviation Week Network fait partie d'Informa Markets, une division d'Informa PLC.

À PROPOS D'INFORMA MARKETS

Informa Markets crée des plateformes pour les industries et aide les spécialistes du marché à faire des affaires, innover et croître. Notre portefeuille comprend plus de 550 marques et événements B2B internationaux dans des marchés comprenant entre autres les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l'infrastructure, la construction et l'immobilier, la mode et l'habillement, l'hôtellerie, les aliments et boissons, la santé et la nutrition. Nous fournissons aux clients et partenaires du monde entier des occasions de s'engager, d'expérimenter et de faire des affaires dans le cadre d'expositions physiques, de contenu numérique spécialisé et de solutions de données pratiques. En tant qu'organisateur d'expositions le plus important au monde, nous donnons vie à une large variété de marchés spécialisés, créant des opportunités et les aidant à prospérer 365 jours par an. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com.