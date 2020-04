NEW YORK, April 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network mengadakan siri webinar percuma yang berkongsi pandangan berharga daripada peneraju industri dan editor Aviation Week tentang cara menghadapi krisis COVID-19 dan langkah seterusnya dalam MRO penerbangan. Webinar tersebut adalah interaktif, menawarkan peluang belajar dan berkongsi pengetahuan kepada peserta, dan atas permintaan, memberikan akses selepas tarikh siaran kepada penonton.

Minggu April 27 ini menampilkan lima webinar baharu seperti dinyatakan di bawah:

Menilai Cabaran Pulangan Pajakan (Assessing the Challenges of Lease Returns), Selasa, 28 April, 9 pagi, waktu EDT

Klik sini untuk mendaftar .

Penerusan Penggabungan? (A Continuation of Consolidation?) Rabu, 29 April, 9 pagi, waktu EDT Klik sini untuk mendaftar .

Kelestarian Pantas dalam Era COVID-19 - Mengekalkan Kerjasama (Rapid Sustainment in the COVID-19 Era - Maintaining Collaboration), Rabu, 29 April, 2 petang, waktu EDT, Klik sini untuk mendaftar .

Kecairan MRO (Liquidity of MROs), Khamis, 30 April, 9 pagi, waktu EDT

Klik sini untuk mendaftar .

Panel Syarikat Penerbangan - Strategi Risiko dan Kembali Berkhidmat (Airline Panel - Risk Strategies and Returning To Service), Khamis, 30 April, 10:30 pagi, waktu EDT

Klik sini untuk mendaftar .

Webinar terkini termasuk Pematuhan MRO Semasa COVID-19 (MRO Compliance During COVID-19); COVID-19, Airbus & Boeing: Seteruk Manakah Situasi akan Berlaku? (COVID-19, Airbus & Boeing: How Bad will it Get?) dan MRO & COVID-19: Menangani Pesawat dan Enjin yang Diparkir atau Melahu. (MRO & COVID-19: Dealing with Parked or Idle Aircrafts and Engines.) Semua ini dan banyak lagi boleh diakses atas permintaan di sini . Senarai penuh webinar dan pengucap boleh ditemukan sini .

“Acara Aviation Week Network sentiasa menawarkan peluang terbaik untuk perangkaian industri, mempelajari tentang teknologi dan perkembangan terkini, berkongsi pengetahuan dan membuat kenalan,” kata Lydia Janow, Pengarah Pengurusan, Acara, Aviation Week Network. “Buat masa ini, kami ingin memastikan bahawa kami terus menawarkan peluang interaktif ini dan berkongsi maklumat yang relevan dengan perkara yang dihadapi oleh industri kita sekarang.”

