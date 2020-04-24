纽约, April 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network 正在主办一系列免费网络研讨会，分享行业领袖和Aviation Week编辑对于如何应对新冠疫情危机以及对航空MRO未来发展的宝贵洞察。网络研讨会采用互动形式，为参与者提供学习和分享知识的机会；同时也提供点播选择，让观众在直播日期后也能够访问。

4月27日开始的一周将进行五场新的网络研讨会，概述如下：

租赁返回挑战评估，4月28日星期二上午9时 EDT

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整合的延续？ 4月29日星期三上午9时 EDT

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新冠疫情时代的快速保障 - 保持协作，4月29日星期三下午2时 EDT， 点击此处注册。

MRO的流动性， 4月30日星期四上午9时 EDT

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航空公司板块 - 风险战略和恢复服务，4月30日星期四上午10:30 EDT

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近期的网络研讨会包括“新冠疫情期间的MRO合规”、“新冠疫情，Airbus和Boeing：情况将会有多严重？”，以及“MRO与新冠疫情：处理停放或闲置飞机和发动机问题。要点播上述及其他网络研讨会，请点击 此处。 网络研讨会和演讲者的完整列表请见 此处。

“一直以来，Aviation Week Network举办的各项活动为行业交流沟通、了解最新技术和发展、分享知识和建立联系提供了最佳机会，”Aviation Week Network活动董事总经理Lydia Janow表示。“在当前时期，我们希望确保继续提供此类互动机会，并分享与我们行业目前面临情况相关的信息。”

关于AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network是面向全球航空、航天和国防行业的最大一家多媒体信息和服务提供商，服务于全球170万名专业人士。行业专业人士依靠Aviation Week Network来帮助他们了解市场、作出决策、预测趋势，与相关人员建立联系及找到商业机会。其客户包括世界领先的航空航天制造商和供应商、航空公司、机场、商务航空运营商、军方、政府和为这一全球市场提供服务的其他组织。Aviation Week Network的服务组合提供屡获殊荣的新闻、数据、情报和分析资源、世界级的行业展会和会议，以及注重成效的营销服务和广告。我们的原则是，帮助客户取得成功。

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