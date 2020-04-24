紐約, April 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network 即將舉辦一系列免費網絡研討會，分享行業領導者和 Aviation Week 編輯的寶貴見解，以探討如何應對 COVID-19 危機以及航空的「保養、維修和營運」(MRO) 的下一步發展。網絡研討會是互動形式，為參與者提供了學習和分享知識的機會，並且可以按需要提供，以便觀眾在播出日期後隨時存取。

4 月 27 日一週的內容包括以下五個新的網絡研討會：

評估租賃歸還的挑戰，4 月 28 日（星期二）上午 9 時 （美國東部時間）

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整合的延續？ 4 月 29 日（星期三）上午 9 時 （美國東部時間）

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COVID-19 時代的快速維繫 - 保持合作，4 月 29 日下午 2 時 （美國東部時間） 點擊這裡註冊。

「保養、維修和營運」的流動性，4 月 30 日（星期四）上午 9 時 （美國東部時間）

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航空公司座談會 - 風險策略和恢復服務，4 月 30 日（星期四）上午 10 時 30 分 （美國東部時間）

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最近的網絡研討會包括「COVID-19 期間的 MRO 合規性」、「COVID-19、Airbus 和 Boeing：情況有多糟糕？」，以及「MRO 和 COVID-19：處理停放或閒置的飛機和引擎」。上述及更多內容可 在此 按需要存取。網絡研討會和講者的完整清單可 在此 查看。

Aviation Week Network 活動董事總經理 Lydia Janow 表示：「Aviation Week Network 活動一直為建立行業網絡、了解最新技術和發展、分享知識並建立聯繫方面提供最佳機會。在這段期間，我們希望確保能繼續提供這些互動機會，並分享行業目前面臨情況的相關訊息。」

關於 AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network 是全球航空、航天和國防工業的最大多媒體訊息和服務提供商，為全球 170 萬名專業人員提供服務。行業專業人士依賴 Aviation Week Network 幫助他們了解市場、制定決策、預測趨勢以及與人員和商機聯繫。客戶包括世界領先的航天製造商和供應商、航空公司、機場、公務航空營運商、軍隊、政府，以及為這個全球市場服務的其他機構。Aviation Week Network 的產品組合提供屢獲殊榮的新聞、數據、情報和分析資源，世界一流的行業展覽和會議，以及以結果為本的營銷服務和廣告。我們的原則是幫助客戶成功。

Aviation Week Network 是 Informa PLC 子公司 Informa Markets 的一部分。

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Informa Markets 為行業和專業市場促進交易、創新和發展的平台。我們的產品組合包括市場上的 550 多個國際 B2B 活動和品牌，包括醫療和製藥、基建設施、建築和地產、時裝和服裝、酒店、食物和飲品，以及健康與營養等。我們通過面對面的展覽，專家數碼內容和可行的數據解決方案，為全球的客戶和合作夥伴提供參與、體驗和開展業務的機會。作為全球領先的展覽會籌辦人，我們將各種各樣的專家市場帶入生活，製造機會並幫助他們一年 365 天蓬勃發展。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.athenex.com。