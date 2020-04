April 24, 2020 16:30 ET

ATLANTA, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE: UPS) Supply Chain Solutions anunció hoy una tecnología para mejorar la red de almacenes, diseñada para que los centros de distribución sean más inteligentes y eficientes. El nuevo Sistema de Ejecución de Almacén (WES, por sus siglas en inglés) permitirá una recepción y cumplimiento de pedidos más veloz para garantizar que los clientes, especialmente aquellos cuyas órdenes fluctúan, reciban sus productos a tiempo.



UPS y el proveedor de soluciones para cadenas de suministro Softeon trabajaron en conjunto para crear WES, un sistema que le permite a UPS definir los requisitos específicos del cliente para garantizar que, sin intervención manual, los pedidos de mayor prioridad se realicen primero, lo que resulta en un aumento de más del 50% de la productividad para algunos clientes.

"WES permite que en UPS optimicemos nuestra red global de almacenes y la tecnología integrada para ayudar a nuestros clientes a reducir capital de trabajo, mejorar el servicio y la rapidez con la que llegan los productos a los clientes finales", dijo Philippe Gilbert, presidente de Supply Chain Solutions. "También nos permite crear más servicios de almacenamiento y distribución personalizados para satisfacer las necesidades únicas de la cadena de suministro de nuestros clientes", añadió.

Para satisfacer las demandas crecientes y en constante cambio, los operadores de la cadena de suministro se apoyan en el uso de tecnologías de almacén más sofisticadas y complejas, que les permiten manejar tanto las fluctuaciones del mercado como los niveles altos de volumen. El monitoreo en tiempo real de WES sobre la capacidad, los requisitos de cumplimiento, los retrasos y el estado laboral, le permite a UPS identificar y resolver posibles interrupciones antes de que surjan. Con empresas que experimentan escasez de mano de obra y presión impulsada por el comercio electrónico para un cumplimiento más rápido, UPS está ayudando para que los clientes que contratan a terceros para el manejo de órdenes y almacenamiento, puedan gozar de una ventaja competitiva.

La implementación del sistema WES es parte de los esfuerzos continuos de UPS para modernizar las operaciones de almacén y aprovechar una tecnología que permite la automatización. UPS también está implementando robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) en varios de sus centros y ha puesto en marcha un programa piloto con robots (AMR) de Locus Robotics, que reciben instrucciones del sistema WES para recoger y transportar mercancía, para que luego los empleados de UPS puedan consolidar y empacar las órdenes. El sistema despacha dinámicamente la actividad de procesamiento de pedidos y equilibra continuamente el flujo de inventario, lo que permite a los ingenieros y operadores de UPS sincronizar eficientemente el uso de mano de obra y equipo.

Otras inversiones de UPS en tecnología de almacén automatizada incluyen vehículos autónomos y sistemas de clasificación de paquetes. La empresa también planea lanzar una nueva plataforma de visibilidad e informes que permitirá a los clientes monitorear y rastrear la actividad y el rendimiento de la cadena de suministro de principio a fin, desde el transporte hasta el inventario del almacén y el volumen de pedidos, todo en una sola plataforma.

"Nuestras inversiones en tecnología respaldan mejoras operativas que permiten a UPS optimizar el servicio para nuestros clientes", dijo Gilbert. "WES, AMR y otras tecnologías nos dan la oportunidad de crear soluciones más personalizadas que nos ayudan a brindar un mejor servicio a los clientes y también mejorar la experiencia del usuario final".

Acerca de UPS

UPS (NYSE: UPS) es una compañía global líder en logística que ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen el transporte de paquetería y carga, la facilitación del comercio internacional y el empleo de tecnología avanzada para administrar más eficientemente el mundo de los negocios. UPS se compromete a operar de forma más sostenible – para los clientes, el medio ambiente y las comunidades que atendemos en todo el mundo. Con sede en Atlanta, UPS presta sus servicios en más de 220 países y territorios en todo el mundo. Entre otros prestigiosos premios y distinciones, UPS ha recibido el premio America’s Best Customer Service de la revista Newsweek para la compañía de servicios de Envío y Entrega en Estados Unidos; el premio de la revista Fortune por la Marca Más Valiosa en Transportes; una alta clasificación en la lista JUST 100 por responsabilidad social; el Índice Mundial de Sustentabilidad de Dow Jones, y el Cociente de Reputación de The Harris Poll. En la web puede encontrar a la empresa en ups.com o en pressroom.ups.com y su blog corporativo está en ups.com/longitudes . El boletín electrónico sobre sustentabilidad, UPS Horizons, está en ups.com/sustainabilitynewsletter . Puede conocer más sobre nuestros esfuerzos de sustentabilidad en ups.com/sustainability . Para obtener noticias directas de UPS, siga a @UPS_News en Twitter.





