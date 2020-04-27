上海, April 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 華領醫藥技術 有限公司（以下簡稱「華領醫藥」，香港聯交所股份代號：2552.HK）宣佈臨床研究HMM0112的成功結果。



HMM0112是一項在美國開展的I期臨床研究，在二甲雙胍、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑單獨服用或聯合用藥情況下都無法有效控制血糖的2型糖尿病患者中，考察dorzagliatin與恩格列淨（empagliflozin，一種SGLT-2抑制劑）單獨用藥或聯合用藥的藥代動力學（PK）和藥效學（PD）特徵。藥代動力學研究結果顯示，dorzagliatin（75mg BID）或恩格列淨（25mg QD）聯合用藥不影響各自的PK，支持口服聯合用藥。藥效學研究結果則顯示了聯合用藥後明確的增效作用。在口服糖耐量測試 (OGTT) 中，dorzagliatin和恩格列淨組合用藥可以有效降低血糖總量（AUEC：279 h•mg/dL），降糖效果明顯優於恩格列淨 (AUEC：452 h•mg/dL，P <0.01) 和dorzagliatin (AUEC：364 h•mg/dL，P <0.05) 單獨用藥。另外，聯合用藥後患者的C肽分泌與恩格列淨單用相比顯著增加。本研究結果支持dorzagliatin和恩格列淨聯合用藥的進一步開發，並將給2型糖尿病患者帶來更大受益。

華領醫藥CEO陳力博士表示：“SGLT-2是一類較新型的抗糖尿病藥，控制血糖的同時具有降低血壓和體重的作用，2019年全球市場銷售額大約為60億美元。HMM0112研究結果顯示，與dorzagliatin聯用更好地提升了SGLT-2類藥物對2型糖尿病患者血糖的控制效果，進而擴大了糖尿病患者適用人群，並可顯著改善患者胰島功能。這一成功結果，支持我們繼續推進dorzagliatin單藥治療以及與現有暢銷口服降糖藥聯合用藥治療的研究計畫。此前，dorzagliatin與西格列汀（sitagliptin，一種DPP-4抑制劑，世界上最暢銷的口服降糖藥）以及與二甲雙胍（metformin，全球一線口服抗糖尿病藥）聯合用藥研究也都呈現出了正面結果。我們希望通過單藥或者聯合用藥，更加有效地控制糖尿病及其併發症的發生和發展，為2型糖尿病患者提供一種全新的治療手段。”

2019年11月，華領醫藥宣佈了在未用藥2型糖尿病患者中進行的dorzagliatin單藥III期註冊臨床試驗（HMM0301）達到24周主要療效終點的成功結果，將在今年第三季度結束前公佈52周核心資料結果。另一項與二甲雙胍聯合用藥治療2型糖尿病的III期註冊臨床試驗（HMM0302）也已完成24周患者訪視，將在今年第三季度結束前公佈24周核心資料結果，並於今年年底前公佈52周核心資料結果。今年1月，華領醫藥還順利完成了2型糖尿病患者接受dorzagliatin與西格列汀聯合用藥（HMM0111）的I期臨床研究，顯示出了dorzagliatin與DPP-4抑制劑的聯合用藥優勢，另一項I期臨床研究（HMM0110）則顯示出了dorzagliatin在終末期慢性腎病患者中的用藥潛力。

關於Dorzagliatin

Dorzagliatin是全球首創雙作用的葡萄糖激酶啟動劑，旨在通過恢復2型糖尿病患者的血糖穩態來控制糖尿病漸進性退變性疾病發展。通過修復葡萄糖激酶的葡萄糖感測器功能的缺陷，dorzagliatin 具有恢復2型糖尿病患者受損的血糖穩態的潛力，可作為該疾病的一線治療標準，或作為與目前批准的抗糖尿病藥物聯合使用的基礎治療。

關於華領

華領醫藥是一家立足中國，針對全球糖尿病患者尚未滿足的臨床需求，研發全球原創新藥的生物技術公司。華領醫藥彙聚全球高端人才和科技資源，以國際領先生物醫藥投資團隊為依託，成功將一款全球首創2型糖尿病口服新藥推進到NDA申報準備階段。目前，公司正在中國開展2個III期臨床試驗，同時在美國和中國進行多項早期臨床試驗，用以治療成人2型糖尿病。其核心在研產品dorzagliatin 已經達到首個單藥治療III期臨床試驗的主要療效終點。公司已啟動藥品生命週期管理相關臨床試驗，並拓展糖尿病個性化治療和管理的先進理念。通過與中國和全世界範圍內的糖尿病領域專家和機構的密切合作，華領醫藥將為全世界糖尿病患者帶來全新的治療方案。

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