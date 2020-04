27. april 2020 - Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokalsamfunn mot risikoen for smittespredning av korona. De finansielle resultatene påvirkes negativt av kostnadsavsetninger knyttet til covid-19. For resultatene i 2020 som helhet, er det for tidlig å estimere de totale effektene. Kværner har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og andre smittevernstiltak påvirker det daglige arbeidet på verftene. Til tross for dette så forsetter driften, og pågående prosjekter går videre med redusert kapasitet.



For første kvartal i år var inntektene 2 192 millioner kroner for Field Development-segmentet, mot 2 158 millioner kroner for et år siden. Tilsvarende EBITDA-resultater var minus 132 millioner kroner dette kvartalet, mens det var 137 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA-resultatet det siste kvartalet ble negativt påvirket av kostnader og en avsetning relatert til koronatiltak på 101 millioner kroner. Inntil usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten og ekstra kostnadene for prosjektressurser er konkludert, reduseres inntektsføringen av marginer midlertidig for noen prosjekter. Totalt har disse elementene bidratt til en negativ innvirkning på EBITDA for Field Development-segmentet på 192 millioner kroner i første kvartal 2020.

«For 2020 som helhet er det for tidlig å anslå de totale konsekvensene av viruset og av ustabile markeder. Vi er i kontinuerlig dialog med kundene våre om hvordan vi kan sikre fremdrift i pågående prosjekter, innenfor rammen av korona-forholdsreglene. Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdriften til tross for at vi har måttet demobilisere mange innleide for en periode inntil situasjonen er konkludert», sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Ordreinntaket var 1 204 millioner kroner i løpet av første kvartal 2020, hovedsakelig knyttet til vekst i eksisterende prosjekter og noe tidligfasearbeid knyttet til prospekter. Ordrereserven endte på 7 249 millioner kroner. For et år siden var ordreinngangen 1 691 millioner kroner og ordrereserven 10 196 millioner kroner.

«Markedet for nye prosjekter er påvirket av nasjonale og internasjonale smittevernstiltak, og også av hvordan slike tiltak reduserer den globale aktiviteten i en periode. Ettersom enkelte prosjekter er utsatt og vi for tiden har redusert aktivitet har vi tatt grep for å redusere kostnadene, inkludert permittering av 225 ansatte. Vi ser noen viktige prospekter som vi nå aktivt posisjonerer oss for. Den største andelen av slike muligheter i 2020 er innenfor fornybart og prosessindustri», sier Løken.

