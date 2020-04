Communiqué de presse

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 27 avril 2020 – MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société de diagnostic moléculaire innovante en phase de commercialisation, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un contrat de souscription avec MVM V LP et MVM GP (No.5) LP, des fonds gérés par MVM Partners LLP (collectivement "MVM"), aux termes duquel MVM a accepté de faire un investissement en capital dans la Société pour un montant total de € 12.738.632,94 (soit environ $ 14 millions).



L'investissement en capital consistera en une souscription de 20.162.924 nouvelles actions ordinaires de la Société à un prix d'émission de € 0,632 par action, ce qui représente une réduction de 5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 45 jours. A l'issue de l'opération, MVM deviendra actionnaire de la Société à hauteur de 22%. L'opération est soumise à des conditions suspensives habituelles limitées et devrait être conclue le, ou aux alentours du, 15 mai 2020.

Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour soutenir la stratégie de croissance de la Société, ainsi que pour les besoins généraux de la Société.

Dans le cadre de l'investissement en capital, MVM se voit octroyer le droit d'avoir un observateur au conseil d'administration de la Société à compter d'aujourd'hui et, sous réserve de la réalisation de l'opération, pour aussi longtemps que MVM détiendra au total 5% des actions en circulation de la Société. En outre, la Société a accepté de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la Société de nommer Eric Bednarski, PhD, en tant qu'administrateur de la Société. Kyle Dempsey, MD, sera un observateur au conseil d'administration.

Michael McGarrity, CEO de MDxHealth, a commenté : "Nous sommes très heureux de cette injection de capital de croissance dans MDxHealth. MVM représente la plus haute qualité d'investisseurs dans le secteur de soin de santé. Cet investissement marque une étape de validation pour la Société et signale la reconnaissance de notre proposition de valeur sur les marchés européen et américain. Au nom de MDxHealth, nous souhaitons la bienvenue à Eric Bednarski et à MVM dans notre équipe et nous nous réjouissons de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, notamment les patients, les clients, les employés et les actionnaires".

Eric Bednarski, Associé de MVM, a commenté : "Le cancer de la prostate reste la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et il reste un grand besoin d'améliorer le diagnostic et le traitement. MDxHealth est un exemple rare d'une société qui dispose d'un leadership fort et des meilleurs tests de diagnostic de sa catégorie, qui fournissent des informations utiles et nécessaires pour mieux informer les médecins et les patients. Nous sommes ravis de nous associer à MDxHealth et sommes heureux que ce financement soutienne la croissance de ses tests ConfirmMDx et SelectMDx".

Koen Hoffman, Président du conseil d'administration de MDxHealth a commenté : "Au nom du conseil d'administration, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Eric Bednarski et à l'équipe de MVM en tant que partenaires de MDxHealth. Nous avons été très impressionnés par leur diligence et leur professionnalisme, et nous pensons qu'ils apportent une compréhension approfondie de notre activité et qu'ils compléteront notre conseil d'administration et notre équipe de management au fur et à mesure que nous créerons de la valeur dans MDxHealth".

Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages, et seront à tous égards pari passu, avec les actions existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission, et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou la date d'échéance applicable tombe à, ou après la date d'émission des nouvelles actions. La Société demandera à Euronext Brussels l'admission à la négociation des nouvelles actions dès que possible, et en tout état de cause dans les 90 jours suivant leur émission.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth , facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth .

À propos de MVM

Depuis 1997, MVM investit dans des entreprises de soins de santé innovantes et à forte croissance. MVM a une large mission d'investissement au niveau mondial en investissant dans la technologie médicale, les diagnostics et les produits pharmaceutiques dans le cadre d'opérations privées et de sociétés cotées. Au total, MVM a levé des fonds d'investissement pour un montant total de plus d' $ 1 milliard, qui sont gérés depuis ses bureaux de Boston et de Londres.

Pour plus d'informations: MDxHealth info@mdxhealth.com MVM Partners LLP

www.mvm.com info@mvm.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA (la "Société" ou "MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la Société est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur des suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient raisonnables lorsqu'elles ont été réalisées, mais qui pourront s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce communiqué et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel communiqué est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié de temps à autre (le "U.S. Securities Act"), et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tels que définis dans le règlement S adopté en vertu du U.S. Securities Act) que si ces titres sont enregistrés en vertu du U.S. Securities Act, ou si une exemption aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act est disponible. La Société et ses filiales n'ont pas enregistré, et n'ont pas l'intention d'enregistrer, une quelconque partie des titres concernés aux États-Unis, et n'ont pas l'intention de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis.

