Paris, 27 avril 2020, 7h30 CET













Pour faire face à la disparition soudaine de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity, survenue le 24 avril 2020, le Conseil d'Administration qui s'est réuni le samedi 25 avril 2020 a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Monsieur Alain Dinin en qualité de Président-Directeur Général de la Société avec effet immédiat. Alain Dinin mènera l’équipe dirigeante composée par ailleurs de Julien Carmona, Directeur général délégué et mandataire social, confirmé dans ses fonctions, et de Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, Directeurs généraux délégués.

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0280 en date du 9 avril 2020 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.





ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour

les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients

mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.







Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP

Code ISIN : FR0010112524

______







CONTACT

Domitille VIELLE – Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 – investorrelations@nexity.fr

Géraldine BOP – Directrice adjointe des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 18 43 – investorrelations@nexity.fr

Pièce jointe