De combinatie Heijmans/Siemens Mobility gaat de Piet Heintunnel in Amsterdam renoveren. De opdracht van de gemeente Amsterdam heeft een contractwaarde van zo’n €70 miljoen.

De Piet Heintunnel werd in 1997 in gebruik genomen en is een belangrijke route in het Amsterdamse wegennetwerk. De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland en de ring A10. Na ruim 20 jaar intensief gebruik (30.000 voertuigen per dag) is de tunnel toe aan een grondige renovatie.

Werkzaamheden

Na intensief gebruik is groot onderhoud nodig van de civiele en bouwkundige delen. Ook zijn de installaties en systemen in de tunnel en de besturing ervan aan het eind van hun technische levensduur en moeten worden vervangen. Daarnaast is de renovatie noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe veiligheidswetgeving van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Tunnelwet).

Alliantie

Heijmans en Siemens Mobility vormen samen met de Gemeente Amsterdam een alliantie voor zowel de ontwerp- als de realisatiefase. Bedoeling is de renovatie medio 2022 te hebben afgerond.

Combinatie

Heijmans en Siemens Mobility zijn bekenden van elkaar. De combinatie rondde afgelopen jaar de renovatie van de Koningstunnel in Den Haag met succes af. Door gebruik te maken van nieuwe, digitale technieken lukte het om het de Koningstunnel zes weken eerder dan gepland open te stellen voor het verkeer.

Digital Twin

Voor de Piet Heintunnel zal gebruik gemaakt worden van een zogeheten ‘digital twin’, een interactieve digitale tunneltweeling. Dit is een 3D-model van de tunnel met alle nieuwe installaties, inclusief de omgeving. Deze wordt gekoppeld aan de nieuwe tunnelbesturingssoftware en de nieuwe werkplek voor het bedienen en bewaken van de tunnel en maakt het dan mogelijk om al voor de renovatie allerlei scenario’s in de gerenoveerde tunnel heel nauwkeurig na te bootsen en het functioneel gedrag van de tunnel nauwkeurig te toetsen. Dit reduceert de kosten, verkort de doorlooptijd en verhoogt de efficiency.

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, te verduurzamen en te verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans uitgegroeid tot een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig én voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

