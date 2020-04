AS Nordecon ja Maanteeamet sõlmisid lepingu Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitamiseks. Väo eritasandilises liiklussõlmes ehitatakse välja ristmikuala, kus Tallinna–Narva maantee viiakse praeguse fooriga ristmiku asemel üle ulatuslikule ringristmiku lahendusele. Peterburi tee Tallinn–Narva ja Narva–Tallinn suunaline liiklus viiakse teisele tasandile, rajades selle tarbeks üle rajatava ringristmiku 4 viadukti. Lisaks neljarealistele teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid, 4 jalgteetunnelit ning veo- ja matkaautode parkla. Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid, infotablood jne. Ehitus mõjutab lisaks Peterburi teele ka Tallinna ringteed 600 m ja Rahu teed 800 m ulatuses.

Tööde kogumaksumus on 20,6 miljonit eurot koos käibemaksuga, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ehitustöödega on plaanis alustada selle aasta mais ja liiklussõlme valmimise tähtaeg on 2021. aasta lõpp.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.