Information financière du 1er trimestre 2020 (Communiqué diffusé le 27 avril 2020)





Une activité du premier trimestre encore peu frappée par la pandémie avec un résultat net social qui diminue de 5,1% et un résultat consolidé en baisse de 17%





(en M€) Mars 2019 Mars 2020 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 414 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 9 994 10 513 +5,2% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 14 462







9 217 14 880







9 686 +2,9%







+5,1%

La pandémie n’a pas impacté le début d’année qui démarrait sur une activité soutenue notamment en habitat (+46% de crédits nouveaux) et en équipement des clients en assurances et services bancaires. Le produit net bancaire d’activité croit encore de +7,3% du fait de la hausse des encours, notamment de crédit (+5,2%), avec un effet volume de +1,3 m€. Le développement de la pandémie a marqué une rupture, même si le flux de crédits habitat s’est maintenu en mars et avril (+7% d’acceptations entre mi-mars et mi-avril comparativement à l’an dernier).

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Mars 2019 Mars 2020 Evol. Produit net bancaire 68,7 64,8 -5,7% Produit net bancaire d’activité 63,0 67,6 +7,3% Charges générales d’exploitation -44,6 -44,1 -1,1% Résultat brut d’exploitation 24,1 20,7 -14,4% Résultat net social 16,1 15,3 -5,1% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Mars 2019 Mars 2020 Evol. Capitaux propres 2 066 2 225 +7,7% Total bilan 13 328 14 028 +5,3% Résultat net part du Groupe 15,5 12,8 -17,4%

La résistance des placements financiers a été bonne avec 10,6 m€ provisionnés ce trimestre sur un portefeuille de plus d’1 md€. La différence par rapport à l’année précédente est en partie compensée par la contribution accrue de la filiale d’agences immobilières Square Habitat qui a réalisé une année 2019 remarquable. Elle sera néanmoins, malgré un 1er trimestre quasiment stable, affectée par la suspension de l’activité transaction même si l’activité d’administration de biens (35% du CA) se poursuit.

Les charges de fonctionnement sont maitrisées (-1,1%) et le coût du risque affecté à des clients individuels reste bas (0,2 m€) avec un taux de défaut en baisse de 0,36 point sur un an à 2,09% pour un niveau de provision maintenu à 65%.

Après prise en compte de 6,4 m€ d’impôt sur les sociétés, le résultat net social baisse de -5,1% à 15,3 m€ et le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS), sensible aux variations des plus-values latentes du portefeuille, recule de -17,4 % à 12,8 M€.

Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) était coté 110,0 € au 31 mars 2020

(- 0,24% sur 1 an).





Plus de 85% des agences ouvertes physiquement et tous les conseillers disponibles pour maintenir les services de proximité et continuer de prêter





La protection des clients et des collaborateurs, assurée par la mise en place des mesures barrières, et le recours rapide au télétravail pour près de la moitié des équipes ont permis le maintien des services bancaires en proximité avec 85 % des 141 agences ouvertes physiquement à la clientèle et la totalité joignable.

La mobilisation des 1 500 salariés s’est traduite par la mise en place de solutions dès la mi-mars avec plus de 5.000 reports de prêts (au 31 mars) et des offres monétiques permettant de favoriser les paiements sans contact et la vente à distance. A compter du 26 mars, les agriculteurs, professionnels et entreprises ont bénéficié des Prêts Garantis par l’Etat.

L’accompagnement des particuliers s’est concrétisé par la mise en place de reports d’échéances, l’exercice généralisé des pauses contractuelles et le déploiement d’offres de crédits spécifiques comme les prêts « coup de pouce » et « Déclic Supplétis » au taux limité de 1,5%. La communication a aussi été renforcée pour favoriser les opérations et paiements limitant les contacts avec l’utilisation de « Ma Banque » et « Ma Carte », « PayLib » pour payer sur internet ou « Pay For Me » pour faciliter la gestion des dépenses par des tiers aidants.

Les 850 administrateurs se sont, pour leur part, mobilisés pour tenir les assemblées générales de caisses locales, pour certaines dans un format allégé, accompagner les initiatives locales et les besoins des 284 200 sociétaires.





Des fonds propres accrus et une solidité confirmée en prévision des impacts sur l’économie





Pour sécuriser les investissements financiers les plus volatiles de la Caisse régionale, une provision au fonds pour risques bancaires généraux avait été dotée et son mode de calcul amenait à une reprise de 7,9 m€ ce trimestre. Elle a été intégralement affectée à une dotation du même montant pour anticiper les impacts de l’épidémie, en complément d’une provision de 2,8 m€ comprise dans le coût du risque à fin mars prenant en considération les premiers impacts de la crise Covid-19.

Depuis la crise de 2008, les réserves de liquidité du Crédit agricole de la Touraine et du Poitou ont été accrues pour atteindre près de 1,8 md€ au 31 mars 2020. Grâce, principalement, à la politique de conservation du résultat (plus de 85%), les fonds propres ont doublé à 2,2 mds€ et ils permettent à la Caisse régionale d’aborder ce contexte inédit pourvue d’une assise de solvabilité extrêmement solide avec un ratio CET1 de 20,2% au 31 décembre 2019, soit un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires.

Ainsi, appuyé également par les initiatives de l’ensemble des filiales du Groupe, le Crédit agricole se mobilise pour accompagner les habitants et l’économie de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 24 avril 2020

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : Second Marché – ISIN FR0000045304





