Compte tenu de la situation exceptionnelle relative à la pandémie Covid-19, la priorité du Groupe Solvay est de préserver la santé et la sécurité de ses actionnaires, de ses employés et de ses partenaires. A cette fin, conformément à l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, il a été décidé de modifier les modalités d'organisation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du mardi 12 mai 2020 à 10h30.

Assemblées sans présence physique des actionnaires mais avec retransmission vidéo

Les nouvelles modalités sont précisées dans la convocation mise à jour et accessible dans la section Assemblées Générales 2020 du site internet:

https://www.solvay.com/fr/investors/financial-calendar-events-presentations/assemblees-des-actionnaires/assemblee-generale-0

Les Assemblées Générales se tiendront sans la présence physique des actionnaires, et elles seront diffusées en direct sur le site Internet de Solvay sous forme de webcast à l'attention des actionnaires.

Cette diffusion ne permettra pas de voter en direct. Les actionnaires pourront uniquement voter à distance avant les Assemblées Générales, par correspondance ou en donnant une procuration à Solvay (ou une personne désignée par son Conseil d'Administration).

Exercice du droit de vote

Les formulaires de vote par correspondance et de procuration sont disponibles dans la section Assemblées Générales 2020.

https://www.solvay.com/fr/investors/financial-calendar-events-presentations/assemblees-des-actionnaires/assemblee-generale-0

Il n'y a aucun changement en ce qui concerne les points à l'ordre du jour et les propositions de résolutions.

Pour les actionnaires qui auraient envoyé une procuration valablement complétée, avec des instructions de vote, au bénéfice d'un tiers, les votes ou abstentions exprimés dans cette procuration seront pris en compte, sans que le mandataire ne doive être présent ou que l'actionnaire ne doive compléter un formulaire additionnel.

En ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas encore envoyé de formulaire de vote ou de procuration à la date du présent communiqué, nous leur demandons d'utiliser uniquement les formulaires mis à jour disponibles à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Droit de poser des questions

Les actionnaires restent bien entendu autorisés à poser des questions, mais uniquement par écrit avant les Assemblées Générales, par courrier postal ordinaire ou par courrier électronique à l'adresse ag.solvay@solvay.com . Il sera répondu oralement à ces questions lors des Assemblées Générales qui seront diffusées comme indiqué ci-dessus. Il ne sera pas possible de poser des questions pendant le webcast.

Les formulaires de procuration, de vote par correspondance et les questions relatives aux points à l'ordre du jour doivent parvenir à Solvay au plus tard le vendredi 8 mai 2020.

Modalités pratiques relatives au webcast

Comme indiqué ci-dessus, les actionnaires pourront suivre les Assemblées Générales sur internet via un webcast. Les actionnaires souhaitant suivre le webcast sont invités à s’inscrire à l’événement virtuel dans la section Assemblées Générales 2020 du site internet.

Les informations demandées aux actionnaires pour accéder à la retransmission vidéo des Assemblées constituent des « données à caractère personnel » concernant les actionnaires et seront traitées par Solvay SA (Rue de Ransbeek 3010, 1120 Bruxelles), agissant en tant que responsable du traitement. A cette fin, Solvay s’appuie sur son intérêt légitime à gérer et sécuriser la retransmission vidéo dont question ci-dessus et ne conservera les données à caractère personnel des actionnaires que jusqu’à la prochaine Assemblée. Solvay traitera les données à caractère personnel des actionnaires conformément à sa Politique relative à la Vie Privée, disponible en ligne via le lien suivant : https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html . Cette Politique contient notamment des explications concernant vos droits relatifs au traitement de vos données à caractère personnel par Solvay (y compris le droit d'accès et de rectification de vos données à caractère personnel ainsi que, dans certains cas, le droit à l’oubli, le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité des données et le droit d'opposition au traitement).

Cette retransmission vidéo ne doit pas être interprétée comme une offre, une invitation à offrir ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation d’acheter, de souscrire, d’émettre ou de vendre des titres Solvay.

