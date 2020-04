Copenhagen, April 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Vedhæftet offentliggøres opdaterede tegningsprospekter for hhv. Optima Rente KL og Optima Rente Akk. KL under Værdipapirfonden BankInvest, c/o BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77309000.

Tegningsprospekterne er opdaterede med nye honorarer til BI Asset Management Fondsmæglerselskab, som er justeret i nedadgående retning samt nye ledelsesoplysninger.

Tegningsprospekterne kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør









