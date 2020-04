April 27, 2020 03:22 ET

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 27.04.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAKILLE TIEDOKSI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Pörssitiedote

Korkein Hallinto-oikeus antoi perjantaina huhtikuun 24. päivänä kaksi päätöstä asioissa jotka alun perin perustuvat Finanssivalvonnan päätöksiin. Nämä Finanssivalvonnan päätökset ovat olleet valitusprosessien kohteena ensi asteessa Helsingin hallinto-oikeudessa ja nyttemmin Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa.

Vaikka yhtiö ei ole näiden prosessien osapuoli, yhtiö on tiedottanut prosesseista markkinoille pörssitiedotteilla helmikuun 22, 2018, heinäkuun 7, 2018, maaliskuun 1, 2019 ja kesäkuun 17, 2019.

Alkuperäiset päätökset liittyivät velvollisuuteen tehdä julkinen ostotarjous kaikista Afarak Group Oyj:n osakkeista sekä uhkasakoista. Korkein Hallinto-oikeus päätti olla antamatta valituslupaa asioissa. Päätökset ovat nyt lainvoimaisia.

Kuten yhtiö totesi pörssitiedotteessa kesäkuun 17, 2019, yhtiö ei kommentoi tätä asiaa enemmälti.

Helsingissä, 27.04.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

