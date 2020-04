April 27, 2020 04:33 ET

April 27, 2020 04:33 ET

 Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel sur l’exercice 2019 de CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF Montrouge, le 27 avril 2020 Crédit Agricole Public Sector SCF annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel sur l’exercice 2019. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de Crédit Agricole S.A. :





https://www.credit-agricole.com/finance/finance/dette/emissions-marche/ca-public-sector-scf-covered-bonds En application de la possibilité donnée dans l’article 222-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le rapport financier annuel contient le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et lesprocédures de contrôle interne mises en place par la Société.

Pièce jointe