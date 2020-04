Certigna continue d’innover et annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Master Technologie. A travers ce partenariat, Certigna, propose pour les clients des certificats Certigna ID RGS**/eIDAS un nouveau mode de délivrance sur le lieu de travail ou à domicile.

Traditionnellement, et pour respecter la réglementation en vigueur, la remise d’un certificat numérique RGS**/eIDAS impose de suivre un processus spécifique avec notamment l'obligation de vérifier l'identité du porteur via un entretien face à face puis l’envoi du certificat par lettre recommandée avec accusé de réception. Un tel dispositif est aujourd’hui fortement remis en cause par la crise sanitaire qui nous touche : face à face compromis du fait des déplacements limités, envois postaux retardés, etc.

Dans ce contexte, Certigna a mis en place un nouveau service qui permet à ses clients de gagner du temps et de recevoir en toute sécurité, à leur domicile ou sur leur lieu de travail leur certificat numérique par l’intermédiaire des équipes de Master Technologie.

Au final, ce nouveau mode de souscription et de délivrance s’effectue donc de la manière suivante :

- Le client commande son certificat sur le site de Certigna et précise vouloir le recevoir chez lui ou sur son lieu de travail ;

- Il constitue son dossier et l’envoie à Certigna de façon dématérialisée ;

- Un rendez-vous est pris pour remettre le certificat ;

- Le certificat est remis après entretien réalisé à la porte du client selon les mesures sanitaires en vigueur ;

Gaëtan PACCOU, Directeur Marketing chez Certigna « Nous démontrons notre agilité permanente en proposant à nos clients une nouvelle expérience leur permettant de disposer de leur certificat numérique dans les plus brefs délais et en toute sécurité. En cette période complexe, nous avons choisi de lancer ce nouveau service pour permettre à nos clients de mener à bien leurs opérations en s’appuyant sur nos certificats RGS**/eIDAS. Plus que jamais, les certificats numériques vont occuper une place centrale dans le bon fonctionnement des organisations. Ces certificats sont en effet multi-usages, ils permettent de s'authentifier de façon ultra sécurisée, de signer des contrats en ligne en apportant une valeur juridique et d’échanger par mail en toute confiance. »