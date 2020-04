FINANSKALENDER 2020

Finanskalender for 2020 for A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, Femern Bælt A/S, A/S Femern Landanlæg, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S

Dato Begivenhed

25. marts 2020 Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse for 2019

17. april 2020 Afholdelse af ordinær generalforsamling

12. maj 2020 Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 31. marts 2020

14. august 2020 Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. juni 2020

11. november 2020 Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. september 2020