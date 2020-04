April 27, 2020 06:00 ET

April 27, 2020 06:00 ET

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2020 KLO 13.00 (EET/EEST)



Evli Pankki Oyj (Y-tunnus 0533755-0) on saanut Oy Fincorp Ab:lta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Fincorp Ab:n ääniosuus Evli Pankki Oyj:n kaikkien äänten lukumäärästä on ylittänyt viisitoista prosenttia.

Evli Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 23.901.420 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 15.015.651 ja B-sarjan osakkeita 8.885.769 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Evli Pankki Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 309.198.789 ääntä.

Oy Fincorp Ab:n osuudet osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-

laskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden

ja äänten kokonais-

määrä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,47 % osakkeista ja 15,14 % äänistä - 11,47 % osakkeista ja 15,14 % äänistä 23.901.420 osaketta ja 309.198.789 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 11,45 % osakkeista ja 15,00 % äänistä - 11,45 % osakkeista ja 15,00 % äänistä



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen



Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000170915 (Evlin B-sarjan osake) 420.991 osaketta ja

420.991 ääntä 4,74 % osakkeista ja 4,74 % äänistä FI0009015630 (Evlin A-sarjan osake) 2.319.780 osaketta ja 46.395.600 ääntä 15,45 % osakkeista ja 15,45 % äänistä YHTEENSÄ 2.740.771 osaketta ja 46.816.591 ääntä 11,47 % osakkeista ja 15,14 % äänistä

Liputusvelvollisen äänimäärä saavutti 15,00 % lokakuussa 2019, joka liputettiin 24.10.2019. Joulukuussa Evli Pankki Oyj:n toinen osakkeenomistaja konvertoi A-osakkeitaan B-osakkeiksi, jonka johdosta liputusvelvollisen äänimäärä nousi 0,0073 % ollen siten 15,0073 %. Tästä tapahtumasta liputusilmoitusta ei ole tehty. Evli Pankki Oyj:n 24.4.2020 tehdyn uuden konversion myötä, jossa toisten osakkeenomistajien A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi, liputusvelvollisen äänimäärä nousi 15,14 %.





EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola

Talousjohtaja





Lisätietoja:

Mikaela Herrala, Markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 5445740, mikaela.herrala@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 67,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,6 prosenttia (31.3.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.



