Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin Microsoft Office 365 ja Microsoft SharePoint -ympäristöjen sovellushallintapalveluiden toimittajaksi. Hankinnan kohteena ovat O365-pilviympäristön sekä on-premise SharePoint 2019 -ympäristön ylläpitoon ja kehitykseen liittyvät sovellushallinnan tehtävät ja palvelukokonaisuudet.

Sopimuskauden kesto on kolme vuotta. Lisäksi asiakas varaa option jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella yksi vuosi kerrallaan. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudelta on 2 500 000 euroa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. VTT tuottaa tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille.

Espoossa 27.4.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

