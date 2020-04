Talenom Oyj, pörssitiedote 27.4.2020 kello 13:30

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–maaliskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 17 % ja liikevoitto parani 8 % - ensimmäinen vuosineljännes tavoitteiden mukainen

Tammi–maaliskuun 2020 yhteenveto:

Liikevaihto 17,4 (14,8) milj. euroa, kasvu 17,4 (16,1) %

Liikevoitto (EBIT) 3,7 (3,4) milj. euroa, 21,4 (23,3) % liikevaihdosta

Nettotulos 2,8 (2,6) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,07 (0,06) euroa

Talenom tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2020: Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64-68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12-14 miljoonaa euroa.

3/2019 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 17 350 14 783 2 567 Liikevaihdon kasvu, % 17,4 % 16,1 % 1,3 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 3 718 3 442 276 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,4 % 23,3 % -1,9 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,7 % 21,5 % -1,9 %-yksikköä Likvidit varat, 1 000 euroa 5 268 5 330 -62 Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,06 0,00 Nettotulos, 1 000 euroa 2 806 2 585 221

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot

Ohjeistus vuodelle 2020

Talenom tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2020:



Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64-68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12-14 miljoonaa euroa.





Aikaisempi, vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa 3.2.2020 julkistettu ohjeistus:



Vuoden 2020 odotetaan olevan sekä liikevaihdon suhteellisen kasvun että suhteellisen kannattavuuden osalta vuoden 2019 kaltainen.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Vuosikertomuksessa ennustin, että tästä vuosikymmenestä tulee meillä Talenomilla kirjanpitäjästä konsultiksi -matkan vuosikymmen. Tätä olemme saaneet nyt korona-aikana elää todeksi etä- ja kotitoimistoissamme tehden hartiavoimin töitä asiakkaidemme auttamisen eteen. Käytännössä tämä näkyy meillä muun muassa erilaisten tukimuotojen hakemisena, asiakasyritysten kassavirtojen simulointipalveluina, luottotietopalveluina, moninkertaistuneena rahoituspalvelukysyntänä ja ennen kaikkea oma-aloitteisena neuvontana asiakkaillemme. Olemme saaneet positiivista palautetta asiakkailta ja keskeisiltä sidosryhmiltämme nopeasta ja avoimesta reagoinnista. Haluamme näissä poikkeusoloissakin tehdä oman osamme yrittäjien hyvinvoinnin eteen huolellisesti ja tinkimättä.

Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 17 % ollen 17,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8 % ollen 3,7 miljoonaa euroa. Vahva kasvu jatkui pääosin orgaanisen kasvun avulla. Myyntimme onnistui koronan vuoksi siirtymään koko joukkueena etämyyntimalliin. Iloksemme voimme todeta kaupan käyvän edelleen lähes suunnitellusti. Viime vuonna tapahtunut kirjanpitolinjan viimeisimmän version käyttöönotto vapauttaa resursseja uusiin asiakkaisiin ja konsultatiiviseen työhön. Kannattavan kasvun pääajurit ovat siis edelleen voimissaan. Asiakkaan rutiineista tehdään mahdollisimman helppoja. Itse kirjanpito tuotetaan automatisoidusti unohtamatta kuitenkaan sitä, että huolenpito asiakkaasta on jatkossakin pidettävä toimintamme ytimessä.

Tarkensimme taloudellista näkymäämme. Vaihteluväli on väljä johtuen koronan aiheuttamista epävarmuustekijöistä. Yhteiskunnan viesti on iloksemme ollut selkeä sen suhteen, että yritykset halutaan pitää pystyssä. Vahvan automaatio- ja digitaalisuusasteen sekä konsultatiivisen toimintamallimme vuoksi olemme asemoituneet vallitseviin oloihin hyvin. Ennusteiden epävarmuustekijät lisääntyvät, mikäli poikkeusolot jatkuvat pitkälle ensi syksyyn aiheuttaen asiakasyrityksissä konkursseja, uusmyyntimme heikkenemistä ja volyymilaskutuksen pienenemistä.

Olemme jatkaneet investointejamme asiakaskäyttöliittymiin. Julkaisimme päivityksiä Talenomin mobiilisovellukseen, jossa uutena ominaisuutena kuittien kuvantulkinta helpottaa asiakkaan rutiineja. Talenom Onlinea kehitetään edelleen ja saimme äskettäin julkistettua palvelusta uuden version, jossa tarjoamme uuden verkkolaskudirektiivin mukaisia palveluja asiakkaille. Samaan aikaan käyttöliittymäinvestointien kanssa olemme jatkaneet edelleen investointeja automaatioon ja uusasiakashankintaan.

Uutena merkittävänä strategisena avauksena olemme kehittämässä poikkeuksellisen kunnianhimoista pienasiakaskonseptia, jonka uskomme mullistavan toimialaa. Tuotekehitys on palvelumuotoilun ja teknologian osalta edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäiset suljetun ympäristön pilottiasiakkaat ovat päässeet palvelun piiriin. Olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme konseptin myötä ratkaisemaan joustavalla ja houkuttelevalla tavalla pienyrittäjän talouden ja hallinnon tarpeet. Toivon voivani kertoa konseptista pian lisää.

Toteutimme kaudella yhden pienen yrityskaupan ostamalla Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan helmikuussa. Orgaanisen kasvun lisäksi haluamme olla myös tilitoimistoalan murroksessa mukana. Merkittävät investoinnit digitalisaatioon ja henkilöstön koulutukseen antavat meille erinomaiset puitteet kiihdyttää kasvua myös yrityskaupoilla. Olemme osin tätä varten järjestelleet katsauskauden jälkeen rahoituksemme uusiksi. Nyt meillä on valmiiksi neuvoteltu 10 miljoonan euron lisälaina, joka on käytettävissä niin yrityskauppojen tekemiseen kuin muutenkin kasvua tukeviin hankkeisiin Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi meillä on käytettävissä antivaltuutuksia ja omia osakkeita yrityskauppoihin. Meillä on myönteisiä kokemuksia Ruotsin markkinoilla toimimisesta ja näemme Ruotsin markkinan yhtiölle kiinnostavana kasvusuuntana. Lyhyellä tähtäimellä yrityskaupat heikentävät suhteellista kannattavuutta, mutta pitkällä tähtäimellä ostettujen liiketoimintojen kannattavuus nousee samalle tasolle olemassa olevan liiketoiminnan kanssa kirjanpitolinjan skaalaetujen ja toimintaprosessien avulla.

Saimme tammikuussa tunnustusta jo kolmannen kerran peräkkäin Great Place To Workin Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa, sijoittuen suurten yritysten sarjassa neljänneksi. Tämä on vahva osoitus henkilöstömme sitoutumisesta ja motivaatiosta kehittää edelleen Talenomia toimialan suunnannäyttäjänä. Pitkän linjan talenomilaisena olen tästä erittäin ylpeä!



Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–3/2020 1–3/2019 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 17 350 14 783 2 567 Liikevaihdon kasvu, % 17,4 % 16,1 % 1,3 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 3 718 3 442 276 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,4 % 23,3 % -1,9 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,7 % 21,5 % -1,9 %-yksikköä Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 31 771 26 629 5 141 Nettovelkaantumisaste, % 142 % 150 % -8 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 31,1 % 29,7 % 1,4 %-yksikköä Käyttöpääoma, 1 000 euroa -4 609 -3 912 -698 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 4 059 2 335 1 724 Likvidit varat, 1 000 euroa 5 268 5 330 -62 Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,06 0,00 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana *) 41 871 790 41 221 812 649 978 Nettotulos, 1 000 euroa 2 806 2 585 221

*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät kuudella.



Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys - tammi–maaliskuu 2020

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 17,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 2,6 miljoonaa euroa ja oli 17,4 (14,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 8,6 (7,3) miljoonaa euroa, eli 49,5 (49,3) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 2,6 (2,2) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli

14,9 (14,7) % liikevaihdosta.

Katsauskauden liikevoitto oli 3 718 (3 442) tuhatta euroa eli 21,4 (23,3) % liikevaihdosta ja nettotulos

2 806 (2 585) tuhatta euroa.





Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2020 oli 72,2 (59,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 31,1 (29,7) % ja nettovelkaantumisaste 142 (150) %.

Korollista pankkilainaa 31.3.2020 oli yhteensä 28,0 (23,5) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,6 (6,4) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,0 (1,4) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15-standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 1,1 (1,0) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 2,4 (1,0) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.3.2020 olivat 4,1 (2,3) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti katsauskaudella tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan. Kauppahinta oli yhteensä 268 000 euroa, josta 134 000 euroa maksettiin suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskaupan osuus nettoinvestoinneista oli 0,3 miljoonaa euroa.

Likvidit varat 31.3.2020 olivat 5,3 (5,3) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 31.3.2020 käyttämättömiä tililimiittejä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa.





Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 Liikevaihto 17 350 14 783 57 955 Liiketoiminnan muut tuotot 54 81 372 Materiaalit ja palvelut -1 030 -715 -3 598 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 582 -7 291 -29 912 Poistot ja arvonalentumiset -2 527 -1 963 -8 498 Liiketoiminnan muut kulut -1 547 -1 452 -5 911 Liikevoitto 3 718 3 442 10 409 Rahoitustuotot 22 15 64 Rahoituskulut -230 -211 -906 Nettorahoituskulut -209 -195 -843 Voitto (tappio) ennen veroja 3 510 3 247 9 566 Tuloverot -704 -662 -1 951 Tilikauden voitto (tappio) 2 806 2 585 7 615 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Rahavirran suojaus 24 16 60 Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -5 -3 -12 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 19 12 48 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 825 2 597 7 663







Konsernitase 1 000 euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 20 728 18 420 20 728 Muut aineettomat hyödykkeet 16 632 10 944 14 930 Käyttöoikeusomaisuuserät 8 493 7 813 8 400 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 633 2 322 2 584 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 237 237 237 Laskennalliset verosaamiset 84 77 67 Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 10 355 8 592 10 054 Pitkäaikaiset varat yhteensä 59 162 48 405 57 000 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 750 6 138 6 521 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 0 34 Rahavarat 5 268 5 330 7 786 Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 017 11 468 14 342 Varat yhteensä 72 179 59 873 71 342 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 353 11 025 11 234 Käyvän arvon rahasto -26 -81 -45 Kertyneet voittovarat 9 962 6 698 12 304 Oma pääoma yhteensä 22 369 17 723 23 573 VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 28 000 23 500 28 000 Ostovelat ja muut velat 215 230 215 Vuokrasopimusvelat 6 574 6 399 6 553 Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 32 101 56 Laskennalliset verovelat 301 50 307 Varaukset 27 0 0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 35 148 30 280 35 130 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 11 838 9 960 10 208 Vuokrasopimusvelat 2 021 1 440 1 940 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 802 470 491 Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 662 11 871 12 638 Velat yhteensä 49 810 42 150 47 769 Oma pääoma ja velat yhteensä 72 179 59 873 71 342

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.





Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

