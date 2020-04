TORONTO, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’acquisition de la participation de 25 % de SOQUEM inc. (« SOQUEM ») dans le projet en coentreprise Detour Québec de la Société (la « transaction »). Suivant la réalisation de la transaction, Probe détiendra une participation de 100 % dans le projet. Tel que divulgué en septembre 2017, Probe avait conclu une entente de coentreprise à 75-25 avec SOQUEM sur son projet Detour Québec (voir le communiqué publié par la Société le 25 septembre 2017).



David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « La réacquisition de 100 % du projet Detour donne à Probe toute la latitude requise pour faire avancer l’exploration et dégager la valeur de cette vaste position de terrain stratégique. Le projet Detour de Probe représente la troisième plus grande propriété du côté québécois du couloir Detour, où plusieurs succès ont été remportés en exploration et où des F&A totalisant plus de 5 milliards de dollars canadiens ont eu lieu en 2020. Le projet offre à Probe le potentiel de générer une valeur significative avec plus de 50 kilomètres d’étendue latérale le long de la zone de déformation Lower Detour, qui borde les découvertes à haute teneur de Kirkland Lake Gold dans la zone 58N et la zone 75. »

Dans le cadre de la transaction, la Société fera l’acquisition de la participation de SOQUEM dans le projet pour une contrepartie de 425 000 $. À la clôture, Probe émettra 620,081 actions ordinaires à SOQUEM pour une valeur totale de 425 000 $ en se basant sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur une période de 20 jours de 0.6854 $ par action à la Bourse de croissance TSX. La transaction est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Le projet phare de Probe, le projet Val-d’Or Est, demeure prioritaire pour la Société. Ce projet a connu une croissance rapide et soutenue depuis l’acquisition en 2016. Les ressources actuelles sur le projet englobent 866 300 onces d’or en ressources mesurées et indiquées et 2 558 100 onces d’or en ressources présumées. Notre programme d’exploration 2020 comprendra 90 000 mètres de forage sur la propriété et aura comme objectif principal de poursuivre la croissance des ressources.

Projet Detour Québec

Ce projet à l’étape de la découverte est constitué de 572 claims couvrant une superficie de 306 kilomètres carrés le long du couloir aurifère Detour et est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, Québec. Il chevauche les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour (voir la figure 1). Le projet est situé dans les extensions latérales de la mine Detour Lake et des récentes découvertes à haute teneur en or survenues dans la zone 58N¹, dans le secteur Area 51-Fénélon² et à Martinière/Bug Lake³. Le secteur a connu beaucoup d’activité récemment avec l’acquisition, à hauteur de 4,9 milliards de dollars canadiens, de Detour Gold (qui exploite la mine Detour Lake en Ontario le long de la faille Sunday Lake) par Kirkland Lake Gold (voir le communiqué publié par Kirkland Lake Gold le 31 janvier 2020) et le regroupement de Balmoral Resources et Wallbridge Mining (voir le communiqué publié par Wallbridge Mining le 2 mars 2020 et le communiqué publié par Balmoral le 6 avril 2020).

Figure 1 : Carte de claims – Propriété Detour Québec de Probe

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1459/dq-property-8x11.pdf

Probe est à l’œuvre dans ce secteur depuis 2016. Auparavant, la Société avait annoncé la découverte d’une nouvelle zone aurifère le long de la zone de déformation Lower Detour, titrant 17,5 g/t Au sur 1 mètre (sondage MA-16-05) à 12 kilomètres à l’est de la zone 58N (voir le communiqué publié par la Société le 24 août 2016). Plus récemment, Probe a réalisé quelques levés géophysiques qui ont permis de délimiter plusieurs cibles d’exploration le long des grandes structures aurifères. Les programmes d’exploration actuels ont pour but de classer ces secteurs en ordre de priorité pour le forage, et de mettre en lumière de nouveaux secteurs pour un suivi d’exploration au sein de notre vaste position de terrain.

Minéralisation aurifère dans le secteur Detour

1 : Mine Detour Lake (détenue par Kirkland Lake Gold Ltd – Information tirée du site web de Detour Gold) : En date du 31 décembre 2018, la mine à ciel ouvert de Detour Lake comptait 13,17 millions d’onces d’or (« oz Au ») en réserves minérales prouvées et probables, contenues dans 414,9 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au. Zone 58N (détenue par Kirkland Lake Gold Ltd – Information tirée du site web de Detour Gold) : En date du 25 juillet 2018, ce gîte renfermait 2,87 millions de tonnes en ressources indiquées à une teneur de 5,8 g/t Au (534 300 oz Au) et 0,97 million de tonnes en ressources présumées à une teneur de 4,35 g/t Au (136 100 oz Au).

2 : Gîte Fénélon (détenu par Wallbridge Mining Company Ltd – Information tirée du site web de Wallbridge) : Échantillonnage en vrac 2018-2019 : 33 233 tonnes à 18,49 g/t Au et en date du 2 février 2017, ressources M&I de 38 000 onces à 13,0 g/t Au.

3 : Gîte Martinière/Bug Lake (détenu par Balmoral Resources Ltd – Information tirée du site web de Balmoral) : En date du 27 mars 2018, ce gîte renfermait des ressources indiquées délimitées dans une fosse totalisant 6 827 000 tonnes à une teneur de 1,96 g/t Au (431 000 oz Au) et des ressources indiquées souterraines totalisant 1 092 000 tonnes à une teneur de 4,54 g/t Au (159 000 oz Au).

La minéralisation présente aux mines et aux gîtes cités dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait se trouver sur le projet. L’épaisseur réelle et les extensions des intervalles de forage cités sur le projet ne peuvent être établies avec les informations présentement disponibles et d’autres travaux de forage seront nécessaires pour y arriver.

Personne qualifiée :

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géologue, Vice-président exécutif, qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de SOQUEM Inc.:

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp (maintenant Newmont) en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation de 12,2 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.



David Palmer. Ph.D.

Président et chef de la direction



Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement. les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes. tous les énoncés. à l’exception de ceux concernant les faits historiques. notamment les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société. constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à ». « croire ». « pouvoir ». « avoir l'intention ». « estimer ». « éventuel ». « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent ». « pourraient ». « devraient ». se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui. bien qu’ils soient jugés raisonnables par Probe Metals. comportent. de par leur nature. des risques. des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial. économique. concurrentiel. politique et social. Certain nombre de facteurs. qu’ils soient connus ou non. pourraient faire en sorte que les résultats. le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats. du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l’or. de l’argent. des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation. l’imposition. les contrôles. la réglementation et au niveau des gouvernements. que ce soit à l’échelle nationale ou locale. et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d’exploration. de mise en valeur et d’exploitation minières (y compris les risques environnementaux. les accidents de travail. les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues. les effondrements et les inondations); l’incapacité d’obtenir l’assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l’exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones. et leurs revendications; la capacité d’augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d’obtenir l’ensemble des permis. des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales). et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus. Probe Metals peut. dans certaines circonstances. être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d’autres frais. ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l’information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l’exige. Probe Metals n’assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions. des projections ou d’autres facteurs s’ils devaient changer.

