TAALERI PLC MANAGERS' TRANSACTIONS 27 APRIL 2020 AT 2:30 PM (EET)

Taaleri Oyj - Managers' Transactions

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Haaparinne Karri

Position: Other senior manager

Issuer: Taaleri Oyj

LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700LSJBDD7TMLAD92_20200424152609_2

____________________________________________

Transaction date: 2020-04-23

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000062195

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 855 Unit price: 6.2 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 855 Volume weighted average price: 6.2 EUR





Taaleri Plc

Communications

Sophie Jolly, Head of Communications and IR, tel. +358 40 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com