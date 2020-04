MONTRÉAL, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, a fait le point aujourd'hui sur la manière dont elle gère la situation actuelle relativement à la pandémie du coronavirus (COVID-19). La Société continue à travailler afin d’assurer la sécurité et le soutien de ses employés, de ses clients et des communautés pendant cette période difficile.



« DAVIDsTEA est née d'une véritable passion qui visait à mettre les consommateurs en contact avec le thé qu'ils aiment, et nous sommes reconnaissants que les amateurs de thé puissent se réconforter grâce à nos produits et aux bienfaits qu'ils offrent en matière de santé et de bien-être en ces temps incertains. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation afin de prendre les bonnes décisions pour aligner nos activités et nos opérations à une nouvelle réalité », a déclaré Herschel Segal, fondateur, président du conseil et chef de la direction intérimaire de DAVIDsTEA.

La Société a commencé le premier trimestre de l'exercice 2020 avec une trésorerie de 46,1 M$ et, comme annoncé précédemment, a fermé temporairement l'ensemble de ses 231 magasins au Canada et aux États-Unis à compter du 17 mars 2020. À ce jour, tous les magasins restent fermés, et la direction suit la situation de près. La Société continue d'offrir ses produits directement aux consommateurs par le biais de sa plateforme en ligne et dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies au Canada.

La Société a adapté sa stratégie commerciale à l'environnement actuel et a réduit ses coûts pour aligner ses dépenses avec celles de ses canaux de vente en ligne et de gros. Cela comprend la mise à pied temporaire de tous les employés travaillant dans ses magasins, et le passage à une semaine de travail de quatre jours pour la plupart des employés non essentiels restants. De plus, la direction et les membres du conseil d'administration ont accepté de réduire leur rémunération pendant cette crise. Ces mesures, entre autres, visent à mieux aligner la structure des coûts de la Société avec ses ventes actuelles et contribueront à préserver sa situation financière.

« Avant COVID-19, notre chemin vers la rentabilité reposait sur l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise, l'élargissement de notre portefeuille de produits et l'optimisation de nos canaux de vente. La crise a accéléré les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de notre marque, qui continue de résonner auprès des consommateurs partout en Amérique du Nord. Nous avons terminé l'exercice financier avec une situation financière solide et nous avons pris des mesures décisives pour aligner nos activités avec nos canaux de vente en ligne et de gros en pleine expansion. En adaptant notre stratégie commerciale à cette nouvelle réalité, nous prévoyons sortir de cette crise comme une entreprise plus agile et plus efficace, capable de saisir les opportunités d'un marché prêt pour le thé santé et bien-être », a ajouté Frank Zitella, chef de la direction financière et de l’exploitation.

« Nos ventes en ligne se sont considérablement accrues ces dernières semaines, alors qu'un nombre croissant de nos clients sont passés des magasins à notre site web. Cela pourrait représenter un tournant pour DAVIDsTEA et accélérer considérablement l'évolution prévue vers les ventes en ligne, permettant ainsi d'accroître la rentabilité à long terme et de rejoindre un public plus large que jamais. À mesure que nous renforçons notre position de fournisseur de thé de premier plan, nous renforçons également notre engagement à offrir une alternative saine aux autres boissons grâce à nos mélanges exceptionnels et à notre vaste gamme de remèdes à base de plantes et de produits de bien-être », a conclu Herschel Segal.

Mise à jour des résultats financiers

La crise du COVID-19 et les événements connexes ont amené la direction à consacrer beaucoup de temps et d'attention à la gestion de l'entreprise dans ce nouvel environnement en évolution rapide. Par conséquent, DAVIDsTEA se prévaudra d'une prolongation générale de 45 jours accordée par les autorités réglementaires des États-Unis et du Canada et déposera ses états financiers audités, son rapport de gestion et sa notice annuelle pour l'exercice clos le 1er février 2020 (collectivement, les « rapports de l'exercice 2019 »), initialement prévus pour le 1er mai 2020, au plus tard le 15 juin 2020. Les informations financières contenues dans cette section sont préliminaires et non auditées et donc toujours sujettes à changement. Elles sont présentées en dollars canadiens.

La Société publie au préalable les indicateurs clés non audités suivants sur sa performance au quatrième trimestre de l'exercice 2019 et pour l'ensemble de l'exercice 2019 :

Quatrième trimestre de l'exercice 2019 : ventes de 73,5 M$, en baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes du commerce électronique et de gros pour le trimestre ont augmenté de 18,5 % par rapport au trimestre de l'année précédente, pour atteindre 17,8 M$, ce qui représente 24,2 % des ventes totales pour le trimestre.

Exercice 2019 : ventes de 196,5 M$, en baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes du commerce électronique et de gros pour l’exercice ont augmenté de 20,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 42,2 M$, ce qui représente 21,5 % des ventes totales pour l’exercice 2019.

Trésorerie de 46,1 M$ au 1er février 2020.

Au cours des 11 premières semaines de l'exercice 2020, qui s'est terminé le 18 avril 2020, les ventes se sont élevées à 28,9 M$, soit une baisse de 23 % par rapport à la même période l'année dernière, et ont été affectées par la fermeture de tous les magasins de détail, comme indiqué précédemment. Plus précisément, au cours de cette période, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 127 % par rapport à la même période l'année dernière, et les ventes du commerce de gros ont augmenté de 86 % par rapport à la même période l'année dernière, en raison de notre présence dans plus de 2 500 points de vente au détail au Canada, qui restent ouverts en tant qu'entreprises essentielles pendant la pandémie du COVID-19.

Impact de COVID-19

La Société continue d'évaluer l'impact de la pandémie du COVID-19 sur ses activités et ses résultats d'exploitation, notamment sur ses résultats du premier trimestre et de l'exercice 2020, mais nous prévoyons que l'impact sera important. Bien que nous continuions d'offrir nos produits directement aux consommateurs par l'intermédiaire de notre boutique en ligne et dans les supermarchés et les pharmacies partout au Canada, rien ne garantit que les clients achèteront nos produits par ces canaux alternatifs pour des quantités équivalentes aux volumes précédents ou que l'augmentation de nos ventes du commerce électronique se poursuivra. L'impact final de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société est inconnu à l'heure actuelle et dépend largement des développements futurs qui sont hors du contrôle de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, la durée et la propagation de COVID-19, l'impact sur les économies locales et mondiales, les changements dans la demande des clients, la durée des stratégies d'atténuation actuelles et/ou la mise en œuvre de stratégies d'atténuation supplémentaires par les autorités publiques aux niveaux local, étatique, provincial et fédéral aux États-Unis et au Canada, ainsi que les restrictions sur les activités de nos fournisseurs basés en Europe et sur l'expédition des marchandises.

Avis de non-conformité du Nasdaq Global Market aux exigences du cours acheteur minimum

Le 21 avril 2020, la Société a été avisée par le Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») que la Société ne respecte pas l'exigence du cours acheteur minimum en vertu du règlement 5450(a)(1) relatif à l'inscription à la cote du Nasdaq. L’avis n'a pas d'effet immédiat sur l'inscription des actions ordinaires de la Société à la cote du Nasdaq et la Société a jusqu'au 28 décembre 2020 pour se conformer à ce règlement. Si la Société ne se conforme pas à ce règlement avant le 28 décembre 2020, ses actions ordinaires pourront être retirées de la cote du Nasdaq.

Composition du conseil d'administration

Le 11 février 2020, Ludwig Max Fischer a informé la Société de son intention de ne pas se présenter pour sa réélection à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société en 2020. Le conseil d'administration et la direction tiennent à remercier M. Fischer pour sa précieuse contribution et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Prolongation pour le dépôt des rapports de l'exercice financier 2019

Dans le cadre de la prolongation de 45 jours mentionnée ci-dessus, la Société confirme que ses dirigeants et autres initiés sont soumis à une politique d'interdiction de transiger en matière d’opérations d'initiés qui reflète les principes de l'article 9 de l'Instruction générale canadienne 11-207 intitulée Interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires. Comme indiqué ci-dessus, la Société prévoit déposer les rapports de l'exercice 2019 d'ici le 15 juin 2020. La Société confirme que les développements commerciaux importants depuis le 2 novembre 2019, soit la date des derniers états financiers intermédiaires déposés par la Société, sont tels qu'indiqués ci-dessus et dans la déclaration de changement important de la Société déposée sur SEDAR le 24 mars 2020, concernant la fermeture par la Société de ses magasins en Amérique du Nord, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre, en réponse à la propagation continue de COVID-19.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements futurs ou des résultats futurs qui pourraient être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la Loi et dans l'intention d'obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la Loi. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « s'attend », « peut », « pourra », « devrait », « approximativement », « a l'intention », « planifie », « estime » ou « anticipe », ou, dans chaque cas, leur négation ou d'autres variations ou une terminologie comparable. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des énoncés concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre capacité à retrouver et à maintenir la conformité avec les règles d'inscription à la cote du Nasdaq, la pandémie du COVID-19, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, notre trésorerie, nos perspectives et l'impact de la pandémie du COVID-19 sur l'environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous croyions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement soumis à des risques, incertitudes et hypothèses à notre sujet, y compris le facteur de risque énoncé dans notre formulaire 8-K déposé auprès de la SEC aujourd'hui et les facteurs énoncés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 2 février 2019, déposé auprès de la SEC le 2 mai 2019.

Ces énoncés sont basés sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué de presse, et bien que nous croyions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces énoncés, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et nos énoncés ne devraient pas être lus pour indiquer que nous avons mené une enquête exhaustive ou un examen de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les investisseurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les règles et réglementations de la SEC l'exigent, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant de thés de spécialité qui offre une vaste gamme de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux, accessoires, boissons et aliments exclusifs en lien avec le thé dans plus de 230 magasins de détail détenus et exploités par Les Thés DAVIDsTEA au Canada et aux États-Unis ainsi que sur sa plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également présente dans certaines épiceries du Canada grâce à son canal de distribution de gros en pleine croissance. Le siège social de la Société est à Montréal, au Canada.