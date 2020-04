MONTRÉAL, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) divulguera ses résultats financiers et d’exploitation du premier trimestre de 2020 à 16 h 01, heure avancée de l’Est (HAE), aujourd’hui le 27 avril 2020.



Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique et d’une webdiffusion qui débuteront à 16 h 30 HAE, aujourd’hui. Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN, animera la conférence téléphonique.

Ceux qui désirent écouter ou participer par téléphone à la présentation des résultats du premier trimestre de 2020 et à la période de questions peuvent composer le 800 355-4959 ou le 416 641-6122 à 16 h 20 HAE aujourd’hui.

Le CN diffusera la présentation en direct et fournira les diapositives accompagnant les allocutions des dirigeants dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs . Les diapositives seront publiées sur le site Web après la clôture des marchés, aujourd’hui. L’enregistrement de la webdiffusion sera disponible après la fin de la conférence téléphonique.

