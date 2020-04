Täna, 27.04.2020 sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõte Selver AS lepingu, millega omandab 100% ABC Supermarkets AS-i aktsiatest. Leping näeb ette tehingu lõpuleviimise pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbi viimist. ABC Supermarkets AS-i aktsiate nimiväärtuseks on 984 239 EUR (see koosneb 984 239 aktsiast nimiväärtusega 1 EUR).

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i üheks strateegiliseks eesmärgiks on olnud järjepidevalt laieneda grupi jaoks olulises supermarketite äritegevuse segmendis. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõte Selver AS on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri kaupluseketile pandi alus 1995. aastal. Tänaseks kuulub ketti 53 kauplust, neist 22 Tallinna erinevates piirkondades ning Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood. Tehinguga lisanduvad 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, 2 Delice toidupoodi Viimsis ja Pärnus ning Solarise toidupood. ABC Supermarkets AS-i kauplused jätkavad esialgu oma nime ja kaubamärgi all Selver AS-i 100% tütarettevõtetena. ABC Supermarkets AS-i aktsiate omandamine tagab unikaalse võimaluse paremini täita meie klientide ootusi, pakkudes klientidele veelgi kiiremat ja mugavamat poeskäiku lisanduvates seni katmata asukohtades.

ABC Supermarkets AS-i ainuaktsionär ABC Grupi AS on üks suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid ettevõtete gruppe, mis tegeleb kolme põhitegevusalaga — toidu- ja tarbekaupade jaekaubandus, autode müük ja hooldus ning toidu- ja tarbekaupade hulgimüük. Tehing ei hõlma ABC Grupi AS-i omanduses olevaid teisi ettevõtteid peale ABC Supermarkets AS-i.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja Grupi tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000