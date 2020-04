TORONTO, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les plaintes des employés et celles des membres de la famille révèlent une crise dans de nombreux foyers de soins de longue durée en Ontario.



L'Ombudsman des patients découvre des problèmes de sécurité importants dans les établissements de soins de longue durée, notamment :

De graves pénuries de personnel;

Des mesures de contrôle et de prévention des infections insuffisantes;

Un manque de capacité à répondre aux besoins de base en matière de soins pour certains résidents et

Une communication médiocre ou inexistante.

L'Ombudsman des patients demande au personnel, aux membres de la famille, aux soignants et aux résidents des foyers de soins de longue durée de l'Ontario de divulguer les situations où ils estiment que la sécurité des résidents et personnel pourrait être sérieusement compromise.

Les plaintes supplémentaires contribueront à éclairer une réponse appropriée pour contribuer à soutenir les soins des résidents vulnérables des foyers de soins de longue durée, cela comprend une enquête possible. Nous partageons les problèmes qui nous sont signalés avec le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario sur une base continue.

«C’est une période effrayante pour de nombreux patients, résidents, familles et soignants. Notre objectif est d’apprendre autant que nous le pouvons sur la façon dont COVID-19 affecte les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée. Nous espérons aider les foyers de soins de longue durée à planifier la pandémie à l’avenir, y compris de nouvelles vagues supplémentaires et potentielles de COVID-19 » (Craig Thompson, Directeur exécutif, Ombudsman des patients).

Toute personne disposant de renseignements pertinents sur les enjeux liés à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario est encouragée à présenter une plainte à l’adresse www.patientombudsman.ca , ou par téléphone au 1 888 321-0339

L’Ombudsman des patients est un défenseur de l’équité en matière de soins de santé. Nous facilitons les résolutions et enquêtons sur les plaintes concernant les soins et les expériences des patients en matière de soins de santé dans les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux publics et les soins à domicile et communautaires coordonnés par les réseaux locaux d'intégration des services de santé. Nous prenons le temps d’écouter attentivement tous les

points de vue, sans parti pris. Nous souhaitons améliorer le système pour tous en faisant la lumière sur des sujets préoccupants.

