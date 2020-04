Udvikling i forlængelse af COVID-19 og yderligere strategiske omstruktureringer i Harboes Bryggeri A/S giver anledning til justering af forventningerne til regnskabsåret 2019/2020

Harboes Bryggeri A/S er i regnskabsårets 4. kvartal blevet påvirket af en række markedsmæssige udfordringer som følge af COVID-19, der påvirker forventningerne til årets resultat. Samtidig betyder en række yderligere omstruktureringer og strategiske tiltag, at koncernen ikke forventer at realisere, det forventede EBITDA og resultat før skat for hele regnskabsåret 2019-2020, som blev kommunikeret i selskabsmeddelelserne den 31. oktober 2019 og den 30. januar 2020. Koncernens pengestrømme fra drift og frie pengestrømme udvikler sig positivt, og Harboe har fortsat solidt kapitalberedskab til at håndtere den aktuelle situation.

Harboe forventer nu et EBITDA i niveauet 64-68 mio. kr. mod tidligere i niveauet 70-80 mio. kr. Resultat før skat forventes nu at blive et underskud i niveauet 40-44 mio. kr. mod tidligere et underskud i niveauet 20-30 mio. kr.

Harboe offentliggør årsrapport for 2019/2020 den 25. juni 2020. Her vil koncernen kommunikere nærmere om forventningerne til regnskabsåret 2020/2021. Disse forventninger vil være under indflydelse af en række risikofaktorer og generelle markedsmæssige betingelser, og den aktuelle situation i forbindelse med COVID-19 og varigheden af denne bidrager til yderligere usikkerhed i forbindelse med forventningerne. Harboe forventer på basis af de gennemførte omstruktureringer, effektiviseringer og fokusering af aktiviteterne et overskud i det kommende år.

CEO I HARBOES BRYGGERI, SØREN MALLING, UDTALER:

”Det har været et særdeles udfordrende år for Harboes Bryggeri A/S, hvor vi har været påvirket af en række både markedsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer, som betyder, at vores resultater bestemt ikke bliver tilfredsstillende. Og den seneste udvikling med COVID-19 har sat indtjeningen under yderligere massivt pres. Men det har været meget vigtigt for os at fastholde momentum i arbejdet med vores strategiske indsatsområder, så vi får skabt fundamentet for en markant styrket værdiskabelse i koncernen. Dette arbejde påvirker resultaterne negativt i år, men vi kan allerede nu se, at indsatsen virker, og vi har derfor – på trods af fortsat usikre markedsvilkår – positive forventninger til udviklingen i 2020/2021.”





















Vedhæftet fil