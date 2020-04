April 27, 2020 11:40 ET

April 27, 2020 11:40 ET





Communiqué du Conseil d’Administration

Paris, le 27 avril 2020,

Le Conseil d’administration de la société Casino Guichard-Perrachon, réuni le 27 avril 2020 sous la présidence de Monsieur Jean-Charles NAOURI, a fixé au 17 juin 2020 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, initialement prévue le 19 mai 2020. Les modalités de cette Assemblée générale seront précisées aux actionnaires ultérieurement.

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19 dans le monde, et de ses effets sans précédent, les membres du Comité Exécutif du groupe Casino ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération. Ainsi, Monsieur Jean-Charles NAOURI, Président-Directeur général, a décidé de diminuer de 25% sa rémunération pour les mois d’avril et de mai 2020 ; l’ensemble des membres du Comité Exécutif du Groupe s’associent à sa démarche. Par ailleurs, les rémunérations fixes du Président-Directeur général et de tous les cadres dirigeants ne sont pas augmentées en 2020.

Les administrateurs ainsi que les censeurs ont souhaité également renoncer à leur rémunération dans les mêmes conditions.

Les sommes correspondantes seront reversées au Fonds commun de solidarité constitué par la Fondation de France, l’APHP et l’Institut Pasteur, au profit des personnels soignants face au Covid-19.

Le Conseil d’administration de la société a également confirmé qu’il n’y aura aucune distribution de dividende pendant l’année 2020.





Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr

Franck PASQUIER – Tel : +33 (0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr

Pièce jointe