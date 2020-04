April 27, 2020 12:03 ET

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 27 avril 2020

Croissance du chiffre d’affaires 2019/2020 : +6%

Amélioration du taux d’Ebitda attendue pour l’exercice 2019/2020

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2019/2020.

Trimestre clos

le 31 mars Variation 12 mois clos

le 31 mars Variation Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 SaaS 7 986 7 872 1% 32 402 28 460 14% Maintenance 4 683 4 667 0% 19 199 18 860 2% Licences 915 1 387 -34% 3 715 4 633 -20% Activités d'Edition 13 584 13 926 -2% 55 316 51 953 6% Conseil & Services 6 834 6 020 14% 25 779 24 687 4% Chiffre d'Affaires 20 418 19 946 2% 81 095 76 640 6%

Avec un chiffre d’affaires de 81,1 M€, le groupe affiche sur l’exercice écoulé une croissance organique de 6% portée par le dynamisme de son modèle stratégique SaaS (+14%). Les principales zones de croissance sur l’exercice concernent la Russie (+60%) et la Péninsule Ibérique (+15%), en ligne avec la stratégie de déploiement à l’international. La part de chiffre d’affaires récurrent (SaaS & Maintenance) ressort à 64% sur l’exercice écoulé. A noter également que la récurrence non contractuelle d’une grande partie des activités de Conseil & Services contribue également à la résilience du chiffre d’affaires dans le contexte actuel.

Après un mois de janvier et de février dans la dynamique du 3ème trimestre de l’exercice, le mois de mars a été impacté par la crise liée au COVID-19. Ainsi, la croissance du 4ème trimestre de l’exercice s’établit à 2% soutenue par une bonne dynamique des activités de Conseil & Services (+14%), notamment à l’international. L’activité Conseil & Services progresse de façon significative en Amérique du Nord, au Portugal, au Benelux et en Russie. L’activité SaaS progresse de 1% compte tenu d’un effet de base défavorable (croissance de 28% sur le même trimestre de l’exercice précédent). L’activité licences (-34%) est marquée par le report de signatures en Amérique du Nord, essentiellement en fin de trimestre, compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire sur cette zone.

Nouvelles signatures SaaS Q4 19/20 : 1,2 M€

Trimestre clos

le 31 Mars Var. Q4 2020 vs Q4 2019 12 mois clos

le 31 Mars Var. 2020 vs 2019 Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 1 191 1 449 -18% 3 552 5 173 -31%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Generix Group enregistre un montant de 1,2 M€ de nouveaux contrats SaaS sur le trimestre écoulé qui illustre :

la poursuite du déploiement en Russie, via la plateforme Generix Supply Chain Hub, d’un acteur majeur de la grande distribution spécialisée ;

des reports de signatures en fin de trimestre, notamment en Europe, compte tenu de l’attentisme lié au Covid-19.

Sur l’exercice, le Groupe enregistre 3,5 M€ de nouveaux contrats gagnés qui lui permettent de générer une croissance de CMRR* de 7,4%.

Generix Group bénéficie de la grande fidélité de ses clients lui permettant de maintenir un niveau d’attrition toujours très faible.

Perspectives

Conformément à la communication du 31 mars 2020, la crise sanitaire ne remet pas en cause les objectifs financiers de l’exercice 2019/2020. Fort des économies réalisées sur ses coûts variables et d’un pilotage fin de sa structure de charges, le Groupe confirme l’amélioration de sa marge d’Ebitda hors impact de la norme IFRS 16 pour l’exercice 2019/2020.

Le Groupe maintient également au 31 mars 2020 et à date une situation de trésorerie rassurante, et a activé, par exemple, les dispositifs de suspension de remboursements d’emprunts mis à disposition par ses banques afin de faire face aux incertitudes relatives à la crise sanitaire sur les 2 prochains trimestres.

*Revenu récurrent mensuel après prise en compte des contrats signés non encore démarrés et des résiliations non encore effectives.





Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.





Prochain communiqué : le 10 juin 2020 après clôture de bourse

Publication des résultats de l’exercice 2019/2020

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

