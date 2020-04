Persbericht

Antwerpen, 27 april 2020, 19:00 CET

Aanvullende informatie betreffende de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vrijdag 8 mei 2020

De vergaderingen gaan door zonder fysieke deelname van de aandeelhouders.

VGP neemt akte van het feit dat de federale regering in het kader van de huidige COVID-19 crisis heeft beslist om bijzondere maatregelen af te kondigen voor de organisatie van gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Belgische vennootschappen.

VGP verwijst naar de oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2020, zoals bezorgd aan de aandeelhouders op naam en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en De Tijd op 8 april 2020 en beschikbaar op de website van de Vennootschap.

In de oproeping vermeldt de raad van bestuur dat, afhankelijk van de evolutie van de situatie van Covid-19 en de goedkeuring van een Belgische wet of besluit dat van toepassing is op de organisatie van de algemene vergaderingen, de Vennootschap verder zal communiceren met betrekking tot de aanwezigheid en de organisatie van de vergaderingen door middel van een persbericht.

Bijgevolg is het aandeelhouders niet toegelaten om fysiek aanwezig te zijn tijdens de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op 8 mei 2020.

De aandeelhouders zullen hun stemrecht kunnen uitoefenen hetzij op afstand via een brief, hetzij via een volmacht verleend aan de heer Dirk Stoop, CFO van de Vennootschap.

De benodigde formulieren voor stemming per brief en deelname bij volmacht voor beide algemene vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de onderneming (www.vgpparks.eu).

Ten slotte heeft de raad van bestuur besloten dat de aandeelhouders alleen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Ook hier wordt verwezen naar de procedures die in dit verband worden vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen. De antwoorden op de schriftelijke vragen zullen uiterlijk op 8 mei 2020, voorafgaand aan de stemming, op de website van de onderneming (www.vgpparks.eu) beschikbaar worden gesteld.

Echter, in afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen, dienen de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergaderingen te bereiken, te weten uiterlijk op maandag 4 mei 2020 (per e-mail naar dirk.stoop@vgpparks.eu).

VGP hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijft beschikbaar voor verdere toelichting of het beantwoorden van eventuele vragen die u in dit verband zou hebben.





