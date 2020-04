A propos de GERS Data :

GERS Data, division France de l’activité données Cegedim Health Data, est un acteur incontournable sur le marché des données de santé. Son système unique de collecte de données couvre l’ensemble du circuit de distribution en ville comme à l’hôpital, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé.

Grâce à la robustesse et la précision de ses données, GERS Data est un acteur reconnu et référencé auprès des Autorités de santé, instances syndicales et des chercheurs. GERS Data fournit des données d’achat, de stock, de ventes en temps réel (disponibles géographiquement de la France à l’UGA), du suivi des marchés et de la consommation des produits de santé, des études ad hoc et des données patient en vie réelle THIN (The Health Improvement Network) totalement anonymisées afin de répondre aux besoins de tous les acteurs de l’écosystème santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits d’automédication, nutrition, dermo-cosmétique, vétérinaires, compléments alimentaires et santé naturelle). Plus de 850 publications scientifiques sont issues de la base de données européenne THIN.



Pour en savoir plus : https://www.cegedim-health-data.com/



Et suivez Cegedim Health Data et GERS Data sur LinkedIn