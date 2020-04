Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2019

Chiffre d’affaires : 24,8M€

EBITDA(1): +0,1M€

Résultat opérationnel : +0,1M€

Résultat net : -0,4M€

Forte baisse de l’activité liée la crise sanitaire depuis mars 2020





Levallois-Perret, le 27 avril 2020, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son résultat annuel de l’exercice 2019.

Un cœur d’activité qui s’est stabilisé à 24,8 M€ d’euros

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève à 24,8 millions d’euros contre 26,3 millions d’euros (-6%) en 2018 après retraitement des activités cédées ou destinées à être cédées selon la norme IFRS 5 (régies historiques belges, portugaise et italienne réalisées en fin d’année 2018).

En M€ Groupe FY 2019 FY 2018 Var. % Groupe Chiffre d’affaires 24,8 26,3 -6% Marge brute 11,9 12,5 -5% EBITDA (1) 0,1 (2,9)

La baisse de chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros s’explique principalement par la chute d’activité en Suède de 2,3 millions d’euros comme anticipé (chiffre d’affaires de 0,7 million d’euros en 2019 contre 3 millions d’euros en 2018).

Le reste de l’activité a globalement progressé sur l’année avec un quatrième trimestre particulièrement dynamique en croissance de 13%. Cette hausse de l’activité en dehors de la Suède s’explique par la croissance soutenue de Quantum et le retour à la croissance d’Admoove sur la fin de l’exercice. L’activité de social marketing Adpulse a continué de décroitre mais son poids relatif dans l’activité du groupe est désormais limité.

Analyse du compte de résultat

En M€ 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires 24,8 26,3 -1,5 Charges facturées par les supports -12,8 -13,8 0,9 Marge brute 11,9 12,5 -0,6 Achats -4,1 -6,3 2,3 Charges de personnel -7,8 -9,1 1,3 EBITDA 0,1 -2,9 3,0 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -1,6 -2,7 1,1 Résultat opérationnel courant -1,5 -5,6 4,2 Valorisation des stock options et actions gratuites 0,0 -0,5 0,5 Autres produits et charges non courants 1,6 -12,3 13,9 Résultat opérationnel 0,1 -18,4 18,6 Coût de l'endettement -0,1 0,0 0,0 Autres produits et charges financiers -0,4 -0,4 0,0 Résultat des sociétés intégrées -0,3 -18,9 18,5 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 Résultat avant impôt des sociétés consolidées -0,3 -18,9 18,5 Impôts -0,1 -0,1 0,0 Résultat net des activités poursuivies -0,4 -18,9 18,5 Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées 0,0 -2,5 2,5 Résultat net -0,4 -21,4 21,0 Part des minoritaires des activités poursuivies 0,0 0,0 0,0 Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées 0,0 0,0 0,0 Dont Part du Groupe -0,4 -21,4 21,0

Le chiffre d’affaires s’élève à 24,8 millions d’euros et la marge brute à 11,9 millions d’euros (-0,6 million d’euros par rapport à l’exercice 2018).

Les coûts de personnel diminuent de 1,3 million d’euros pour s’établir à 7,8 millions d’euros. Les coûts d’achat externes ont été fortement réduits au deuxième semestre avec une baisse de -2,3 millions d’euros sur l’année. Ils s’élèvent à 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2019.

L’EBITDA redevient ainsi positif à +0,1 million d’euros en progression de 3 millions d’euros par rapport à l’exercice 2018. La première application d’IFRS 16 impacte positivement l’EBITDA pour +0,4 million d’euros.

Les dotations aux amortissements diminuent de -1,1 million d’euros et le résultat opérationnel courant s’établit à -1,5 million d’euros contre -5,6 millions d’euros en 2018.

Les cessions de participation et notamment la participation dans HiMedia Deutschland a généré un produit non courant de 1,7 million qui permet au résultat opérationnel de redevenir positif à +0,1 million d’euros.

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôts, le résultat net part du Groupe s’établit à -0,4 million d’euros alors qu’il était de -21,4 millions d’euros en 2018 (ce dernier ayant été marqué par la dépréciation du goodwill lié à la filiale suédoise notamment).

Perspectives

Le groupe a donc réussi en 2019 à stabiliser son activité et retrouver un équilibre d’exploitation grâce à une restructuration en profondeur. L’augmentation de capital intervenue en décembre 2019 lui permet de faire face à ses engagements financiers et de rééquilibrer son bilan dans un contexte d’exploitation assainie.

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid19 a toutefois entrainé une très forte chute de son activité depuis le mois de mars 2020. Des mesures d’économie additionnelles et le recours au chômage partiel ont été décidées de façon à adapter la structure de coût d’AdUX à cet environnement exceptionnellement dégradé. La crise sanitaire devrait continuer à impacter l’activité du Groupe sur le reste de l’année 2020 mais le Groupe considère être en mesure de faire face aux échéances à venir dans les 12 prochains mois.

Les comptes annuels et consolidés qui ont été arrêtés par le conseil d’administration d’AdUX SA en date du 24 avril 2019, ont fait l’objet d’un audit et le rapport de certification sans réserve correspondant est en cours d’émission par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2019 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique «Investisseurs».

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Comptes de résultat consolidés des exercices 2019 et 2018

en milliers d'euros 31 déc.2019 31 déc.2018 Chiffre d'affaires 24 766 26 278 Charges facturées par les supports - 12 848 - 13 762 Marge brute 11 918 12 516 Achats - 4 056 - 6 333 Charges de personnel - 7 754 - 9 102 EBITDA 108 - 2 919 Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 1 586 - 2 712 Valorisation des stock options et actions gratuites - 12 - 515 Résultat opérationnel courant - 1 491 - 6 145 Autres produits et charges non courants 1 636 - 12 268 Résultat opérationnel 145 - 18 413 Coût de l'endettement - 52 - 46 Autres produits et charges financiers - 428 - 393 Résultat des sociétés intégrées - 335 - 18 852 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 20 - Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 315 - 18 852 Impôts - 58 - 61 Résultat net des activités poursuivies - 372 - 18 913 Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées - - 2 478 Résultat net - 372 - 21 391 Part des minoritaires des activités poursuivies - 27 - 30 Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées - - Dont Part du Groupe - 400 - 21 420 31 déc.2019 31 déc.2018 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 6 277 925 3 622 037 Résultat de base par action (en euros) -0,06 -5,91 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 6 277 925 3 622 037 Résultat dilué par action (en euros) -0,06 -5,91 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 6 277 925 3 622 037 Résultat de base par action des activités poursuivies (en euros) -0,06 -5,22 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 6 277 925 3 622 037 Résultat dilué par action activités poursuivies (en euros) -0,06 -5,22

Bilans consolidés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018

ACTIF - en milliers d'euros 31 déc.2019 31 déc.2018 Goodwill nets 2 468 1 975 Immobilisations incorporelles nettes 1 498 1 786 Immobilisations corporelles nettes 240 282 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 193 - Impôts différés actifs 0 - Autres actifs financiers 173 637 Actif destinés à être cédés 0 474 Actifs non courants 5 572 5 153 Clients et autres débiteurs 14 245 15 278 Autres actifs courants 11 560 13 152 Actifs financiers courants 0 - Trésorerie et équivalents de Trésorerie 3 172 1 966 Actifs courants 28 977 30 397 TOTAL DE L'ACTIF 34 548 35 550 PASSIF - en milliers d'euros 31 déc.2019 31 déc.2018 Capital social 9 417 5 433 Primes et réserves consolidées -13 130 8 627 Actions propres -84 -190 Résultat consolidé (part du Groupe) -400 -21 420 Capitaux propres (part du Groupe) -4 197 -7 550 Intérêts minoritaires 26 148 Capitaux propres -4 171 -7 402 Emprunts et dettes financières à long terme 1 510 960 Dette de location à long terme 959 - Provisions non courantes 480 430 Passifs d'impôt différés 0 - Passifs destinés à être cédés - 335 Passifs non courants 2 949 1 725 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 3 407 6 003 Dette de location à court terme 293 - Provisions courantes 2 052 2 052 Fournisseurs et autres créditeurs 20 296 22 279 Autres dettes et passifs courants 9 723 10 893 Passifs courants 35 771 41 227 TOTAL DU PASSIF 34 548 35 550

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2019 et 2018

en milliers d'euros 31 déc.2019 31 déc.2018 Résultat net -372 -21 391 Ajustements pour : - - Amortissements des immobilisations 1 564 2 477 Pertes de valeur - 8 483 Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie -1 435 2 852 Coût de l'endettement 52 46 Quote-part dans les entreprises associées 16 - Résultat de cession d'immobilisations -75 -276 Flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées - 1 769 Flux de trésorerie des activités à céder - - Coûts des paiements fondés sur des actions 12 515 Charges d'impôts 58 61 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -179 -5 464 Variation du besoin en fonds de roulement -2 572 3 741 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -2 752 -1 723 Intérêts payés -34 -46 Impôt sur le résultat payé -35 -218 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -2 820 -1 987 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - Produits de cession d'actifs financiers -31 - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée 1 214 919 Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise 132 -50 Acquisition d'immobilisations -894 -1 275 Variation des actifs financiers -2 -122 Variation des fournisseurs d'immobilisations -139 246 Incidence des variations de périmètre -35 -30 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 245 -312 Produits de l'émission d'actions 3 885 1 372 Rachat d'actions propres 106 -12 Nouveaux emprunts 1 165 - Remboursements d'emprunts -1 409 -1 642 Variation des autres dettes financières - - Dividendes payés aux minoritaires - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 3 746 -283 Incidence des variations de taux de change 0 -3 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 171 -2 585 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 2 001 4 551 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 3 172 1 966











