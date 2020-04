IRVINE, Calif., 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Edwards Lifesciences Corporation (NYSE : EW), le leader mondial des innovations axées sur les patients pour le suivi des maladies cardiaques structurelles et des soins critiques, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada avait approuvé une indication élargie de la plateforme de surveillance avancée HemoSphere dans le traitement des patients atteints du COVID-19. Cette approbation a été accordée à la suite d'un arrêté provisoire pris par Santé Canada pour répondre au besoin urgent de fournitures médicales utilisées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.



La surveillance hémodynamique fait référence à la mesure et au suivi de différents signes vitaux qui aident à gérer le flux sanguin et l'oxygénation chez les patients gravement malades, comme ceux traités pour le COVID-19. Ces patients peuvent être davantage exposés au risque de développer des maladies telles que la septicémie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) lorsque leurs signes vitaux sont en dehors des valeurs limites. En surveillant l'hémodynamique, les médecins peuvent détecter les changements ou les problèmes de santé d'un patient, ce qui leur permet de prendre des décisions de traitement plus éclairées et immédiates.



« Les études montrent que les patients atteints du COVID-19, en particulier ceux qui développent des problèmes respiratoires, présentent un risque beaucoup plus élevé de complications graves telles que la défaillance des organes, voire la mort », a déclaré Katie Szyman, vice-présidente des soins critiques chez Edwards. « Edwards est fier d'appuyer Santé Canada et tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche en première ligne pour gérer la crise du COVID-19 et fournir des soins aux patients gravement malades.«



La plateforme HemoSphere utilise également plusieurs outils pour surveiller les niveaux de fluide chez les patients. Pour les patients gravement malades atteints du COVID-19, il est important de surveiller la quantité de fluide qu'ils/elles reçoivent, car donner trop ou trop peu de fluide pourrait aggraver leur respiration. Compte tenu de la nature changeante et complexe des patients gravement malades du COVID-19, la disponibilité d'informations hémodynamiques continues peut aider les médecins à déterminer la bonne intervention pour aider à les stabiliser.



Edwards LifeSciences, basée à Irvine en Californie, est le leader mondial des innovations médicales axées sur les patients dans le suivi des maladies cardiaques structurelles et des soins critiques. Motivée par la passion de venir en aide aux patients, la société collabore avec les plus grands médecins et chercheurs du monde entier afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de soins de santé, d'améliorer les résultats thérapeutiques et la vie des patients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.Edwards.com et suivez-nous sur Twitter @EdwardsLifesci.

