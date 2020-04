TORONTO, 27 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toutes les 911 Carrera S et 4S livrées au Canada peuvent désormais être équipées d’une boîte manuelle 7 vitesses plutôt que de la boîte PDK 8 vitesses de série. Combinée à l’ensemble Sport Chrono, cette boîte manuelle séduira surtout les passionnés de conduite sportive qui prennent plaisir à changer eux-mêmes les vitesses. Les 911 Carrera 2021 bénéficient aussi d’une foule de nouvelles options qui ne figuraient pas dans le précédent catalogue. Il s’agit entre autres du système Porsche InnoDrive qui équipe déjà les Panamera et Cayenne, ainsi que du nouveau dispositif Smartlift sur l’essieu avant.

À l’intention des puristes : boîte manuelle 7 vitesses avec ensemble Sport Chrono

Sur les 911 Carrera S et 4S, l’ensemble Sport Chrono est toujours combiné à la boîte manuelle 7 vitesses. Ces modèles sont aussi équipés du système Porsche de répartition variable du couple (PTV) avec interventions contrôlées de freinage sur les roues arrière et d’un différentiel arrière à blocage mécanique asymétrique. Cette configuration plaira aux amateurs de conduite sportive qui apprécieront aussi le nouvel indicateur de température des pneus, d’abord intégré à l’ensemble Sport Chrono de la 911 Turbo S et combiné à l’indicateur de pression des pneus. Des pneus froids sont représentés par des barres bleues, signe que l’adhérence n’est pas optimale. Les barres bleues deviennent bleu-blanc à mesure que les pneus se réchauffent, puis blanches lorsque la température de fonctionnement est atteinte et que l’adhérence maximale est disponible. Cet indicateur est désactivé et les barres sont masquées lorsque la voiture est chaussée de pneus d’hiver.

En combinaison avec la boîte manuelle, l’ensemble Sport Chrono comprend aussi une fonction de synchronisation automatique du régime. Lorsque le conducteur rétrograde, cette fonction augmente momentanément le régime moteur pour l’adapter au régime plus élevé du rapport inférieur choisi, ce qui autorise des rétrogradations plus souples et empêche le choc sur les roues motrices. L’ensemble comprend aussi d’autres éléments axés sur la conduite sportive, notamment des supports moteur dynamiques, le système Porsche Sport de gestion de la stabilité, la commande au volant pour les modes Normal, Sport, Sport Plus, Wet et Individual (pour configurer soi-même les paramètres) ainsi qu’un chronomètre et l’application Porsche Track Precision.

La 911 Carrera S avec boîte manuelle boucle le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et atteint 308 km/h en vitesse de pointe. Le poids à vide de la 911 Carrera S Coupé avec boîte manuelle est de 1 480 kilos, 45 kilos de moins que la version avec boîte PDK.

En première dans la 911 Carrera : Porsche InnoDrive et Smartlift

Pour le nouveau millésime, Porsche InnoDrive figure pour la première fois dans le catalogue des options de la 911. Sur les versions à boîte PDK, ce système d’aide à la conduite bonifie les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif et peut planifier la vitesse optimale sur un horizon prédictif allant jusqu’à trois kilomètres. Après consultation des données de navigation, le système calcule les accélérations et les décélérations sur les trois prochains kilomètres, puis adapte certains paramètres du moteur, de la PDK et du système de freinage. Le copilote électronique tient compte des virages, des pentes et de la vitesse limite, le cas échéant. Le conducteur peut en tout temps régler la vitesse maximale qui lui convient. Le système fait appel à des capteurs radar et vidéo pour détecter le débit de la circulation et adapter la conduite. Il reconnaît même les carrefours giratoires. Comme un régulateur de vitesse adaptatif classique, InnoDrive maintient en tout temps la distance programmée avec le véhicule qui le précède.

Livrable en option sur toutes les 911, le nouveau système électrohydraulique Smartlift fixé sur l’essieu avant permet de soulever le museau de la voiture d’environ 40 millimètres, augmentant du coup la garde au sol pour franchir certains obstacles. Si le conducteur veut sauvegarder les coordonnées GPS de l’endroit où la fonction Smartlift a été utile, il lui suffit d’appuyer sur un bouton. La prochaine fois que la voiture s’approchera de ces coordonnées GPS, d’un côté ou de l’autre, l’avant de la voiture se soulèvera automatiquement.

Ensemble cuir 930 au style de la première 911 Turbo

L’ensemble cuir 930 lancé sur la 911 Turbo S est à présent livrable en option sur toutes les 911 Carrera. Cet ensemble, qui évoque la première Porsche 911 Turbo (Type 930), se caractérise par le sublime mariage de couleurs et de matières assorties aux choix de chaque propriétaire. Il comprend des sièges avant et arrière avec assise matelassée, des contre-portes matelassées, ainsi que plusieurs autres garnitures en cuir provenant de l’atelier Porsche Exclusive Manufaktur.

Autres nouvelles options

Les versions Coupé de la série 911 peuvent à présent être dotées en option de nouvelles glaces légères et insonorisantes. Comparées aux glaces de série, ces nouvelles glaces autorisent une économie de poids de plus de 4 kilos. Elles permettent aussi de réduire les bruits de roulement et de vent transmis dans l’habitacle, un autre atout intéressant. Ce verre de sécurité, feuilleté et léger forme le pare-brise, la lunette et les glaces des portes. L’ensemble éclairage d’ambiance design permet de choisir la couleur de l’éclairage d’ambiance parmi sept couleurs. La palette de couleurs extérieures s’enrichit quant à elle de la nouvelle couleur spéciale vert python.

Le prix de la 911 Carrera S 2021 équipée d’une boîte manuelle 7 vitesses est fixé à 131 200 $ et celui de la 911 Turbo S 2021, à 231 700 $.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | Instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

Relations publiques

Kristi Ferguson

416-948-1701

Kristi.Ferguson@porsche.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df667119-fa09-44ab-bf11-e55da7ceb355/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28a64c0d-2e10-4390-9fc0-701c3a581df3/fr