Communiqué de presse

Information réglementée - Information privilégiée

28 avril 2020, 07H30 HEC

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 28 avril 2020 – MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société de diagnostic moléculaire innovante en phase de commercialisation, aujourd'hui invite les titulaires de titres émis par la Société à ses assemblées générales annuelle et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 28 mai 2020 à 10h00, heure belge.

Les points à l'ordre du jour des assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires comprennent, la proposition d'approbation d'un certain nombre de résolutions relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2019, ainsi que le renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé et l'adoption d'une version modifiée et reformulée des statuts conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et reflétant certaines modifications techniques.

Exceptionnellement, et conformément à l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, le conseil d'administration de la Société a décidé de tenir les assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires à huis clos, sans la présence physique des titulaires de titres de la Société et de leurs représentants. En conséquence, les actionnaires de la Société ne peuvent exercer leurs droits de vote qu'en votant par correspondance ou au moyen d'une procuration écrite donnée au président du conseil d'administration. En outre, les titulaires de titres de la Société ne peuvent exercer leur droit de poser des questions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour des assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires que par le biais de questions écrites avant les assemblées respectives. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'invitation.

Pour pouvoir participer aux assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société, les détenteurs de titres émis par la Société doivent se conformer à l'article 7:134, §2, premier alinéa du Code des sociétés et des associations et aux statuts de la Société, et remplir les formalités décrites dans la convocation. La convocation, les formulaires et autres documents relatifs aux assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires peuvent être consultés sur le site web de la Société.

Étant donné que les services postaux pourraient être perturbés en raison de la pandémie COVID-19 et que la date limite pour faire parvenir des formulaires de vote par correspondance, des procurations écrites et des questions écrites est un dimanche pendant lequel il n'y a généralement pas de service postal ordinaire, la Société recommande aux titulaires de ses titres d'utiliser le courrier électronique pour toute communication avec la Société concernant les assemblées générales d'actionnaires. L'adresse électronique de la Société pour ce type de communication est la suivante : agsm@mdxhealth.com.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth , facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth .

Pour plus d'informations: MDxHealth info@mdxhealth.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA (la "Société" ou "MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la Société est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur des suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient raisonnables lorsqu'elles ont été réalisées, mais qui pourront s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce communiqué et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel communiqué est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiquéde presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié de temps à autre (le "U.S. Securities Act"), et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tels que définis dans le règlement S adopté en vertu du U.S. Securities Act) que si ces titres sont enregistrés en vertu du U.S. Securities Act, ou si une exemption aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act est disponible. La Société et ses filiales n'ont pas enregistré, et n'ont pas l'intention d'enregistrer, une quelconque partie des titres concernés aux États-Unis, et n'ont pas l'intention de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis.

Pièce jointe