DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2020

Dovren liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat odotusten mukaisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2020. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–maaliskuu 2020

Liikevaihto 23,6 (17,3 milj. euroa) – kasvua 36,4 % Projektihenkilöstö: liikevaihto 19,4 (15,8) milj. euroa – kasvua 23,0 % Konsultointi: liikevaihto 4,2 (1,6) milj. euroa – kasvua 171,1 %

Liiketulos 0,7 (0,3) milj. euroa – kasvua 161,7 %

Liiketoiminnan nettokassavirta -1,3 (-1,0) milj. euroa

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2020 (annettu 30.1.2020):

Vuonna 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 2019 ilman kertaluonteisia eriä.

Koronaviruspandemian vaikutukset ja uusi ohjeistus vuodelle 2020

Dovren liiketoiminta kärsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä koronaviruksen aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta suhteellisen vähän, mutta toisen vuosineljänneksen aikana olemme nähneet joitain vaikutuksia lähinnä Projektihenkilöstö-segmentissä. Eri valtioiden voimaan saattamien liikkumista ja työntekoa rajoittavien toimien seurauksena jotkut asiakkaamme ovat toteuttaneet lomautuksia, toimeksiantojen varhaisia päättämisiä ja joissain tapauksissa hinnanalennuksia. Lisäksi öljyn markkinahinnan muutokset vaikuttavat energia-alan konsultointimarkkinaan. Myös viimeaikaiset muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat lukuihimme negatiivisesti, sillä valtaosa Dovren myynnistä tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa.

Edellä kuvattujen tekijöiden vuoksi Dovre muuttaa aikaisemmin vuodelle 2020 antamaansa näkymää.

Uudet näkymät vuodelle 2020 (annettu 28.4.2020):

Pandemian, öljyn hinnan ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset Dovren liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön riippuvat kriisin kestosta ja laajuudesta. Tämän hetkisen tilanteen perusteella Dovren liikevaihdon odotetaan jäävän hieman vuodesta 2019 ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 ilman kertaluonteisia eriä ja valuuttakurssivaikutusta.

Yhtiön terveen taseen ja hyvällä pohjalla olevan liiketoiminnan vuoksi pidämme Dovren pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia ja näkymiä edelleen hyvinä.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovren vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli odotustemme mukaisesti hyvä. Liikevaihtomme kasvoi kesällä 2019 toteutuneen Tech4Hire-yritysoston ja toimintamme orgaanisen kasvun seurauksena 23,6 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuutemme parani, ja liiketuloksemme yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 0,7 miljoonaan euroon. Näimme kannattavaa kasvua sekä Projektihenkilöstötoiminnassa että Konsultointitoiminnassa.

Tammikuussa kerroimme Norjan toimintojemme uudelleenorganisoinnista, jolla tavoittelemme henkilöstömme ammattitaidon yhä parempaa hyödyntämistä asiakkaiden palvelemisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Uudessa organisaatiorakenteessa on yhdistetty ne liiketoiminnot, joissa on energia-alaan liittyviä erityispiirteitä ja konsultointitoimintaan liittyvää ydinosaamista omiksi kokonaisuuksiin Dovre Group Energy AS:ään ja Dovre Group Consulting AS:ään. Uskomme muutoksen vaikuttavan myönteisesti asiakassuhteisiimme ja henkilöstöömme jatkossa.

Kulunut vuosineljännes oli hyvin kiireinen sekä Projektihenkilöstötoiminnassa että Konsultointitoiminnassa. On ollut hienoa nähdä, että kehitys on ollut positiivista kaikissa yksiköissämme. Singaporen yksikkö on jatkanut vahvaa kasvua solmimalla uusia toimeksiantosopimuksia, ja Pohjois-Amerikan yksikkö on solminut kaksi uutta puitesopimusta alkuvuonna.

Päämarkkinoillemme levinnyt koronapandemia vaikutti vain vähän toimintaamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta sen vaikutukset alkavat näkyä toisella vuosineljänneksellä. Seuraamme markkinan kehittymistä tiiviisti ja valmistaudumme sopeuttamaan toimintaamme tarpeen niin vaatiessa.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 36,4 % ja oli 23,6 (17,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä päätökseen saatu Tech4Hire AS:n osto selittää katsauskauden liikevaihdon kasvusta noin puolet ja liiketoiminnan orgaaninen kasvu loput.

Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 82 (91) prosenttia ja Konsultoinnin 18 (9) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 19,4 (15,8) miljoonaan euroon ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi 171,1 prosenttia 4,2 (1,6) miljoonaan euroon.

Mikäli vertailukauden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta ollut 76 % ja Konsultointitoiminnan osuus 24 % vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällöin Projektihenkilöstötoiminnan kasvu olisi ollut 47 %, mistä Tech4Hire-yritysoston vaikutus olisi ollut noin puolet. Tech4Hire raportoidaan kokonaan Projektiliiketoiminnassa. Konsultointitoiminta olisi puolestaan pysynyt vertailukauden tasolla.

Valuuttakurssimuutoksilla, etenkin euroon nähden heikentyneellä Norjan kruunulla, oli jonkin verran vaikutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi kasvanut tammi–maaliskuussa 43,0 prosenttia vertailukaudesta 36,4 prosentin sijaan.

Liikevaihto segmenteittäin 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. euroa 2020 2019 % 2019 Projektihenkilöstö 19,4 15,8 23,0 77,0 Konsultointi 4,2 1,6 171,1 6,1 Konserni yhteensä 23,6 17,3 36,4 83,1

LIIKETULOS

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos parani 0,7 (0,3) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,5 (0,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.

Mikäli vertailukauden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön liikevoitto ollut 0,1 miljoonaa euroa ja konsultointiliiketoiminnan liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tech4Hire-yritysoston vaikutus vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen arvioidaan olevan noin 0,1 miljoonaa euroa.

Liiketulos 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. euroa 2020 2019 % 2019 Projektihenkilöstö 0,6 0,4 38,5 2,4 Konsultointi 0,5 0,1 224,5 0,6 Muut toiminnot -0,2 -0,2 -3,5 -0,1 Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 -48,6 -0,3 Konserni yhteensä 0,7 0,3 161,2 2,7

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset (vuonna 2019).

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 677 (525) henkilöä, joista 589 (484) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 85 (37) Konsultointitoiminnassa ja muissa toiminnoissa 3 (4). Projektihenkilöstön määrä kasvoi vertailukaudesta sekä Tech4Hire-yritysoston sekä orgaanisen kasvun seurauksena, kun taas Konsultointitoiminnan henkilöstömäärä kasvoi pääasiassa Norjan organisaatiomuutoksen vuoksi.

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2020 olivat 2,2 (1,4) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,3 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 5,5 (5,4) miljoonaa euroa, josta yhteensä 3,0 (3,1) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,4 (2,3) miljoonaa euroa pitkäaikaista. Lisäksi konsernilla on käyttämätöntä luottolimiittiä 2,5 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,3 (-1,0) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -1,7 (-1,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin rahavirta kehittyy tyypillisesti heikommin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tästä kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihdon kasvulla oli negatiivinen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirtaan, vaikka vuositasolla liikevaihdon kasvun vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan positiivinen.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Dovre Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousi 102 956 494 osakkeeseen 27.2.2020, kun Dovre Group suuntasi 1 009 747 yhtiön uutta osaketta Tech4Hiren myyjille. Suunnattu anti liittyi Tech4Hire-yrityskaupan noin 1 miljoonan euron lisäkauppahinnan maksuun. Osa lisäkauppahinnasta tuli käyttää Dovre Group Oyj:n osakkeiden merkintään. Lisätietoa suunnatusta annista on Dovre Groupin 19.2.2020 antamassa pörssitiedotteessa ja 25.6.2019 antamassa pörssitiedotteessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Koronapandemian aiheuttaman Dovre Groupin toimintaympäristöön vaikuttavan epävarmuuden vuoksi yhtiön hallitus muutti 3.4.2020 osinkoehdotusta, jonka se oli helmikuussa antanut yhtiön 28.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus ehdotti, varovaisuusperiaatetta noudattaen, että varsinainen yhtiökokous ei päättäisi tässä vaiheessa osingon jakamisesta, vaan valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään 26.10.2020 oman harkintansa mukaan enintään 0,01 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta.

Espoossa, 28. huhtikuuta 2020

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

(arve.jensen@dovregroup.com)

Mari Paski, talousjohtaja

(mari.paski@dovregroup.com)

puh. 020 436 2000

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com.

