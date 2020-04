Lancement de la nouvelle solution SafeSprayBot

pour la décontamination indoor

Dardilly, 28 avril 2020

Delta Drone poursuit son intense travail de R&D, afin d’apporter des solutions innovantes et concrètes pour contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie actuelle de Covid-19, grâce à des systèmes à base de drones pérennes et utilisables dans des contextes de crise ou pour des opérations de prévention, et cela en toute sécurité pour les personnes et les biens.

Ce travail de R&D s’appuie sur les technologies déjà commercialisées par Delta Drone et développées de manière conjointe par Delta Drone et GEODIS sous forme de solutions professionnelles. Ainsi, la nouvelle solution SafeSprayBot, qui devrait être commercialisée prochainement, est conçue pour décontaminer et désinfecter tout milieu « indoor », tels des entrepôts, des usines, des enceintes industrielles ainsi que des bureaux et commerces. SafeSprayBot combine la technologie déjà développée pour les inventaires en entrepôt et le savoir-faire de la société suisse Aero41 en matière de pulvérisation de haute précision.

Le système est composé en premier lieu d’un robot roulant intelligent dont la mémoire a préalablement cartographié et enregistré tous les parcours possibles à l’intérieur du site. Le robot est ensuite capable d’effectuer ces trajectoires de manière totalement autonome, sans intervention humaine, avec une autonomie de batterie de plusieurs heures.

En second lieu, le robot est solidaire d’un bâti qui supporte également, outre les équipements IT nécessaires au pilotage global et au contrôle permanent du système (IHM – Interface Homme Machine), un mât articulé dont la hauteur est réglable en fonction du site, équipé d’un ensemble de buses de pulvérisation de haute précision, issues de la technologie Aero41, assurant une diffusion régulée et multi directionnelle des produits décontaminants et désinfectants. Le bâti intègre également un réservoir de plusieurs dizaines de litres de capacité relié aux buses.

En dernier lieu, l’élément déterminant, indispensable pour assurer la bonne tenue du mât lors des déplacements, est un drone dont la fonction est de stabiliser le mât et lui donner ainsi toute sa précision.

La conception originale du système permet d’intervenir de manière autonome dans un espace clos à différentes hauteurs, sans risque d’incident lié aux structures du bâtiment (poutres, ponts roulants, passerelles, éclairages, etc.), en assurant une sécurité maximale pour les personnes et les biens.

La solution SafeSprayBot est conçue pour une mise en service très simple : une formation de quelques jours des opérateurs (une personne pour superviser le système en fonctionnement) et la cartographie du site réalisée une fois pour toute par une équipe spécialisée de Delta Drone suffisent à installer l’équipement puis à l’opérer aussi fréquemment que nécessaire.

Le plan de développement commercial prévoit la mobilisation des équipes de vente de Delta Drone en France et sur toutes les zones du continent africain sous influence des filiales régionales du Groupe (Maroc, Côte d’Ivoire, Ghana, Afrique du Sud). Pour les marchés européens, il intègre également le support très actif du réseau de Ott Ventures (République Tchèque, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Russie), nouvel actionnaire de référence.

Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone, précise : « La solution SafeSprayBot va compléter de manière cohérente notre gamme existante de solutions professionnelles (ISS Spotter, CountBot, Atmos et Rocketmine). Elle répond évidemment à un besoin essentiel en période de crise sanitaire, mais aussi à une demande plus permanente, hors période de crise, d’améliorer la qualité de l’air de nombreux espaces ouverts au public ou à nombre de salariés. La mise au point de cette cinquième solution professionnelle au sein du Groupe démontre l’importance décisive des choix stratégiques décidés, fondés sur une organisation en deux branches, les solutions professionnelles et les services associés. Elle prouve également la pertinence des orientations technologiques du bureau d’études, en mettant au point des systèmes capables d’être combinés pour développer de nouvelles applications. »

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth 33 443 695 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contact investisseurs : Contacts presse : Jérôme Gacoin Louise Caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com





Pièce jointe