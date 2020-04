TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2020 KLO 9.00

Taaleri avaa Mikro Markka ja Mikro Rein -rahastot uusille merkinnöille

Taaleri on aina halunnut olla aktiivinen markkinamahdollisuuksien tunnustelija ja innovatiivinen varainhoitaja. Asiakkaidemme suureen suosioon nousseet pienyhtiösijoittamiseen keskittyvät Taalerin mikrorahastot tekivät ensimmäisinä rahastoina Suomessa ns. soft closingit eli rahastojen koon rajoittamiset tehokkaan sijoitustoiminnan edellytysten varmistamiseksi (Mikro Markka 2015, Mikro Rein 2017). Tavoitteenamme on aina löytää osuudenomistajiemme kannalta houkuttelevimmat kohteet, ja tästä osoituksena niin Mikro Markka kuin Mikro Rein ovat olleet jatkuvasti kohdealueidensa parhaiden osakerahastojen joukossa.

Taaleri on ollut pienyhtiörahastojensa kautta asiakkaidensa tuella edistämässä niin kotimaisen kuin saksankielisen Euroopan pienyhtiökentän elinvoimaisuutta. Rahastot ovat saattaneet monia yhtiöitä pörssilistoille ja mahdollistaneet yhtiöiden kasvua muun muassa ankkurisijoittajan roolissa. Lisäksi rahastot ovat muun muassa osallistuneet useiden yhtiöiden suunnattuihin osakeanteihin esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi.

Taaleri on päättänyt avata rahastonsa uusille merkinnöille koronakriisin aiheuttamien poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden avattua uusia sijoitusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Mikro Markka -rahastossa on henkisenä ylärajana sijoitukselle npidetty 500 miljoonan euron markkina-arvoa. Pörssinotkahduksen seurauksena sijoitusuniversumiin on valunut liiketoiminnan laajuudeltaan suurehkoja yhtiöitä sekä Suomessa että Saksassa. Taaleri haluaa antaa mahdollisuuden asiakkailleen päästä mukaan näihin jo pitkään sijoittajien ulottumattomissa olleisiin rahastoihin. Täten yhtiö on päättänyt asettaa Mikro Markan maksimikooksi 60 miljoonaa euroa ja Mikro Reinin maksimikooksi 120 miljoonaa euroa.

Rahastot ovat auki toistaiseksi, mutta uudet rahaston koon rajoittamiset tehdään Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n päätöksellä heti, kun maksimikoot saavutetaan tai markkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Lisätietoa:

Jouko Kantola, toimitusjohtaja, Taaleri Rahastoyhtiö Oy, puhelin 050 549 5596, jouko.kantola@taaleri.com

Mika Heikkilä, osakesijoitusjohtaja, Taaleri Varainhoito Oy, puhelin 050 554 3866, mika.heikkila@taaleri.com

Olli Viitikko, salkunhoitaja, Taaleri Varainhoito Oy, puhelin 040 450 3741, olli.viitikko@taaleri.com





