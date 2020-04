QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 28.04.2020 KLO 9.00





Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13% ohjelmistomyynnin vetämänä

Tammi - maaliskuu 2020

Liikevaihto nousi 2 789 tuhanteen euroon (tammi-maaliskuu 2019: 2 748).

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 % ohjelmistojen lisenssimyynnin vetämänä.

Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 50 % (45 %).

Käyttökate oli 390 tuhatta euroa (497).

Alihankinta-, henkilöstö-, rekrytointi- ja markkinointikulut kasvoivat strategian mukaisesti.

Liiketulos 45 tuhatta euroa (187).

Liiketulos 2 % liikevaihdosta (7).

Tulos ennen veroja 36 tuhatta euroa (167).

Tulos/osake 0,001 euroa (0,012).





Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.









TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.

Näkymät tilikaudelle 2020

Koronaviruspandemian ilmeisistä negatiivisista vaikutuksista huolimatta QPR ei muuta 27.2.2020 julkistettuja näkymiään tilikaudelle 2020. Tämän hetken tiedon perusteella arvioimme, että pandemia vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti lähinnä kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen olivat melko rajalliset. Pandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät lähinnä yksityissektorin konsultointiliiketoiminnassa sekä ohjelmistohankintojen viivästymisinä ja päätöksentekoaikojen pidentymisenä.

27.2.2020 julkistetut näkymät vuodelle 2020, säilyvät ennallaan

Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). Tärkeimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhinnan sekä suorituskykyjohtamisen kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toimitukset. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa), johtuen yhtiön suunnittelemasta myyntihenkilöstön kasvattamisesta Euroopassa sekä tuotekehitysinvestointien ja -kulujen kasvusta. Käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhinnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua.



KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos,

% 1-12/

2019 Liikevaihto 2 789 2 748 1 9 513 Käyttökate 390 497 -22 1 036 % liikevaihdosta 14,0 18,1 10,9 Liiketulos 45 187 -76 -213 % liikevaihdosta 1,6 6,8 -2,2 Tulos ennen veroja 36 167 -78 -240 Katsauskauden tulos 11 141 -92 -161 % liikevaihdosta 0,4 5,1 -1,7 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 0,012 -92 -0,013 Oma pääoma/osake, euroa 0,224 0,242 -7 0,222 Liiketoiminnan rahavirta 409 1 010 -60 1 349 Rahavarat kauden lopussa 572 1 204 -53 1 035 Korollinen nettovelka -343 -711 -52 -251 Nettovelkaantumisaste, % -12,3 -23,6 -48 -9,1 Omavaraisuusaste, % 51,4 53,2 -3 44,5 Oman pääoman tuotto, % 1,6 19,1 -92 -5,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,1 24,1 -71 -5,9





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

QPR Softwaren kuluvan vuoden tärkein tavoite on kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvattaminen. Viimeaikaiset investointimme prosessilouhintaohjelmiston kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteiden käyttöliittymiin ovat merkittävästi vahvistaneet kilpailukykyämme kansainvälisillä ohjelmistomarkkinoilla. Ohjelmistojen kehityspanostusten jälkeen pyrimme nyt kasvattamaan erityisesti kansainvälistä suoramyyntiämme sekä solmimaan uusia strategisia kumppanuuksia.

Olemme parhaillaan lisäämässä myyntiresursseja eurooppalaisilla avainmarkkinoilla Britanniassa ja Ranskassa. Ensimmäiset merkittävät referenssiasiakkaat näillä markkinoilla on jo saatu, ja nyt on oikea aika lisätä myynnin resursseja. Myös tuotekehityksen resursseja vahvistetaan edelleen tänä vuonna. Erinomainen käyttäjäkokemus, tuotteiden korkea suorituskyky sekä pilvipalvelujen hyvä skaalautuvuus säilyvät edelleen tärkeinä painopistealueina.

QPR:n henkilöstö on siirtynyt toistaiseksi lähes kokonaan etätöihin koronaviruspandemian vuoksi, ja siirtymä on sujunut erittäin hyvin. Tuotekehityksen tulokset ovat hyvät ja olemme edenneet suunnitelmiemme mukaisesti. Ohjelmistojen toimitukset ovat sujuneet pääsääntöisesti häiriöttä ja sujuvasti. Eniten vaikutuksia pandemian aiheuttamilla eristystoimenpiteillä on myyntiin ja konsultointiin, mutta näissäkin toiminnoissa on yhteistyössä asiakkaiden kanssa löydetty uusia ja hyvin toimivia tapoja viedä asioita eteenpäin. Tästä haluan esittää sekä henkilöstölle että asiakkaillemme parhaat kiitokset.

Jari Jaakkola

toimitusjohtaja





LIIKEVAIHDON KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2020

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 2 789 tuhanteen euroon (2 748). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 47 % (53).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 587 tuhatta euroa (491) ja kasvoi 20 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 487 tuhanteen euroon (543), mikä johtui myynnin laskusta Suomessa ja kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 571 tuhatta euroa (644) ja laski 11 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä. Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus ylläpitotuottoihin.

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 263 tuhatta euroa (264). Prosessilouhintaohjelmiston pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi, mutta muiden tuotteiden pilvipalvelujen liikevaihto vastaavasti laski. Konsultoinnin liikevaihto oli 880 tuhatta euroa (806) ja kasvoi 9 %.

Konsernin kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 %, mutta liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 8 %. Liikevaihdosta kertyi 50 % (55) Suomesta, 26 % (33) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 24 % (12) muualta maailmasta.





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN Tuhatta euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos,

% 1-12/

2019 Ohjelmistolisenssit 587 491 20 1 552 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 487 543 -10 1 102 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 571 644 -11 2 731 Pilvipalvelut 263 264 0 1 068 Konsultointi 880 806 9 3 061 Yhteensä 2 789 2 748 1 9 513



LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI Tuhatta euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos,

% 1-12/

2019 Suomi 1 389 1 506 -8 4 863 Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 733 906 -19 2 965 Muu maailma 667 336 99 1 686 Yhteensä 2 789 2 748 1 9 513





TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuu 2020

Konsernin liiketulos oli 45 tuhatta euroa (187) ja oli 2 % liikevaihdosta (7%). Liikevoiton lasku johtui lähinnä alihankinta-, henkilöstö-, rekrytointi- ja markkinointikulujen kasvusta. Henkilöstökulut nousivat 1739 tuhanteen euroon (1693), ja olivat 76 % kiinteistä kuluista.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 304 tuhatta euroa (2 299).

Tulos ennen veroja oli 36 tuhatta euroa (167) ja katsauskauden tulos oli 11 tuhatta euroa (141). Katsauskauden verot olivat 25 tuhatta euroa (26). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,001 euroa (0,012) osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli 409 tuhatta euroa (1 010). Liiketoiminnan rahavirran lasku tammi-maaliskuussa johtuu pääosin käyttöpääoman lisäyksestä. Käyttöpääomaa lisäsi lähinnä alkuvuoden toistuvien tuottojen edellisvuotta myöhäisempi laskutus. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 572 tuhatta euroa (1 204).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 9 tuhatta euroa (20) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 4 tuhatta euroa (19).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 278 tuhatta euroa (240), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä pitkäaikaista korollista rahalaitoslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -12 % (-24). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 51 % (53).







TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 579 tuhatta euroa (584) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 231 tuhatta euroa (169). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 226 tuhatta euroa (203). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.







HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (83). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 83 (84).

Henkilöstön keski-ikä on 42,1 (41,8) vuotta. Naisia on 21 % (23) ja miehiä 79 % (77) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (41), tuotekehityksessä 30 % (32) ja hallinnossa 9% (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.





STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, % 1-12/2019 Vaihdetut osakkeet, kpl 253 097 226 487 12 1 091 153 Vaihto, euroa 546 999 393 368 39 2 229 163 % osakkeista 2,1 1,9 9,1 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 2,16 1,74 24 2,04 Osake ja markkina-arvo 31.3.2020 31.3.2019 Muutos, % 31.12.2019 Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854 Osakkeenomistajat, kpl 1 167 1 129 3 1 146 Päätöskurssi, euroa 1,93 2,08 -7 2,34 Osakekannan markkina-arvo, euroa 23 136 558 24 934 736 -7 28 051 578 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7





YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software kutsui helmikuussa 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle yhtiön pääkonttoriin tiistaiksi 7.4.2020 klo 13.00. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiö päätti maaliskuussa peruuttaa kokouksen ja ilmoitti kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniä ovat Vesa-Pekka Leskinen (puheenjohtaja), Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, ( http://www.qpr.com/fi/sijoittajat ).





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.







LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 52 % oli euromääräisiä (61). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen sivuilla 24-25 ( https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset ).





TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2020 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1-6/2020: torstai 30.7.2020

Osavuosikatsaus 1-9/2019: tiistai 27.10.2020



QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos,

% 1-12/

2019 Liikevaihto 2 789 2 748 1 9 513 Liiketoiminnan muut tuotot - - 0 Materiaalit ja palvelut 440 263 68 1 143 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 739 1 693 3 6 455 Liiketoiminnan muut kulut 220 296 -26 878 Käyttökate 390 497 -22 1 036 Poistot 345 310 11 1 250 Liiketulos 45 187 -76 -213 Rahoitustuotot ja -kulut -9 -20 55 -26 Tulos ennen veroja 36 167 -78 -240 Tuloverot -25 -26 3 78 Katsauskauden tulos 11 141 -92 -161 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 0,012 -92 -0,013 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos 11 141 -92 -161 Muut laajan tuloksen erät, jotka

saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot 1 1 8 -5 Laajan tuloslaskelman tulos 12 141 -92 -166









KONSERNIN LYHENNETTY TASE



Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 Muutos, % 31.12.2019 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 022 1 842 10 2 044 Liikearvo 513 513 0 513 Aineelliset hyödykkeet 327 597 -45 371 Muut pitkäaikaiset varat 62 62 0 141 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 923 3 013 -3 3 068 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 698 2 740 -2 2 904 Rahavarat 572 1 204 -53 1 035 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 270 3 944 -17 3 939 Varat yhteensä 6 193 6 958 -11 7 007 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -439 -439 0 -439 Muuntoerot -65 -60 8 -66 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 5 5 0 5 Kertyneet voittovarat 1 907 2 128 -10 1 882 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 2 788 3 014 -7 2 762 Pitkäaikaiset velat: Korolliset velat - 213 - Pitkäaikaiset velat yhteensä - 213 - Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 229 280 -18 784 Saadut ennakot 766 1 292 -41 800 Siirtovelat 1 853 1 610 15 2 083 Osto- ja muut korottomat velat 556 549 1 579 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 405 3 730 -9 4 245 Velat yhteensä 3 405 3 943 -14 4 245 Oma pääoma ja velat yhteensä 6 193 6 958 -11 7 007









KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 Muutos,

% 1-12/

2019 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos 11 141 -92 -161 Oikaisut kauden tulokseen 389 359 8 1 250 Käyttöpääoman muutokset 23 546 -96 306 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -22 -24 -10 -51 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 13 6 114 25 Maksetut verot -5 -17 -69 -18 Liiketoiminnan rahavirta 409 1 010 -60 1 349 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -301 -240 25 -1 041 Investointien rahavirta -301 -240 25 -1 041 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot - - 500 Lainojen takaisinmaksut -576 -69 734 -278 Maksetut osingot - - 0 Rahoituksen rahavirta -576 -69 734 222 Rahavarojen muutos -468 700 -167 530 Rahavarat kauden alussa 1 035 505 105 505 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 5 -1 450 0 Rahavarat kauden lopussa 572 1 204 -53 1 035









KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 1 359 21 -61 -439 5 1 987 2 873 Kauden laaja tulos 1 141 141 Oma pääoma 31.3.2019 1 359 21 -60 -439 5 2 128 3 014 Osingonmaksu 0 0 Optio-ohjelma 56 56 Kauden laaja tulos -6 -302 -308 Oma pääoma 31.12.2019 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762 Optio-ohjelma 14 14 Kauden laaja tulos 1 11 12 Oma pääoma 31.3.2020 1 359 21 -65 -439 5 1 907 2 788

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 11 159 10 057 10 057 Lisäykset 228 232 1 102 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 487 2 433 2 433 Lisäykset 50 8 54









KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-3/

2020 1-3/

2019 1-12/

2019 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 784 562 562 Lainojen nostot 21 - 500 Takaisinmaksut 576 69 278 Korolliset rahoitusvelat 31.3. 229 493 784









VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 1 385 1 385 72 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 8 7 17 -51 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 14 8 0 Yhteensä 22 15 17 30 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 404 1 401 1 402 71









KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 1-3/

2020 10-12/

2019 7-9/

2019 4-6/

2019 1-3/

2019 Liikevaihto 2 789 2 499 1 981 2 285 2 748 Liiketoiminnan muut tuotot - 0 - 0 - Materiaalit ja palvelut 440 379 243 260 263 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 739 1 743 1 375 1 644 1 693 Liiketoiminnan muut kulut 220 178 175 228 296 Käyttökate 390 199 188 153 497 Poistot 345 322 307 310 310 Liiketulos 45 -123 -119 -158 187 Rahoitustuotot ja -kulut -9 -3 3 -6 -20 Tulos ennen veroja 36 -126 -116 -164 167 Tuloverot -25 7 31 66 -26 Katsauskauden tulos 11 -119 -85 -98 141









KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2020 tai 31.3.2020 1-3/2019 tai 31.3.2019 1-12/2019 tai 31.12.2019 Liikevaihto 2 789 2 748 9 513 Liikevaihdon muutos, % 1,5 -4,6 -5,3 Käyttökate 390 497 1 036 % liikevaihdosta 14,0 18,1 10,9 Liiketulos 45 187 -213 % liikevaihdosta 1,6 6,8 -2,2 Tulos ennen veroja 36 167 -240 % liikevaihdosta 1,3 6,1 -2,5 Katsauskauden tulos 11 141 -161 % liikevaihdosta 0,4 5,1 -1,7 Oman pääoman tuotto (per annum), % 1,6 19,1 -5,7 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 7,1 24,1 -5,9 Rahavarat 572 1 204 1 035 Korollinen nettovelka -343 -711 -251 Oma pääoma 2 788 3 014 2 762 Nettovelkaantumisaste, % -12,3 -23,6 -9,1 Omavaraisuusaste, % 51,4 53,2 44,5 Taseen loppusumma 6 193 6 958 7 007 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 278 240 1 156 % liikevaihdosta 10,0 8,7 12,2 Tuotekehitysmenot 579 584 2 293 % liikevaihdosta 20,8 21,2 24,1 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 83 84 82 Henkilöstö kauden alussa 83 84 84 Henkilöstö kauden lopussa 82 83 83 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 0,012 -0,013 Oma pääoma/osake, euroa 0,224 0,242 0,222