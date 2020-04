April 28, 2020 02:00 ET

OP Ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

Pörssitiedote 28.4.2020 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Tulos ennen veroja 129 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat, sijoitustoiminta ja arvonalentumiset heikensivät tulosta

Tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (194).

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat: korkokate kasvoi 9 % 319 miljoonaan euroon (294), vakuutuskate 21 % 131 miljoonaan euroon (109) ja nettopalkkiotuotot 4 % 244 miljoonaan euroon (234).

Vallilan kiinteistö myytiin 31.1.2020. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 96 miljoonaa euroa. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisena vuokralaisena.

Koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 88 % 11 miljoonaan euroon (90).

Yhteensä tuotot laskivat 16 % 662 miljoonaan euroon (790) (väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien kasvoivat 11 %).

Kulut kasvoivat 12 % 518 miljoonaan euroon (465) ICT-kulujen ja -poistojen sekä viranomaismaksujen kasvun myötä.

Saamisten arvonalentumiset olivat 105 miljoonaa euroa (11). Erityisesti maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto sekä koronaviruspandemian vaikutukset luottoriskinäkymään kasvattivat saamisten arvonalentumisia.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 6 % 93 miljardiin euroon (88) ja talletukset 3 % 65 miljardiin euroon (63).

CET1-vakavaraisuus oli 17,7 % (19,5). Suhdeluvun laskuun vaikuttivat maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ja luottokannan kasvu.

Vähittäispankin tulos ennen veroja laski 85 % 8 miljoonaan euroon (49). Korkokate kasvoi 2 miljoonaa euroa, nettopalkkiotuotot 1 miljoona euroa ja sijoitustoiminnan nettotuotot 14 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset, 57 miljoonaa euroa, kasvoivat 49 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % ja talletukset 6 %.

Yrityspankin tulos ennen veroja laski 76 % 14 miljoonaan euroon (56). Korkokate kasvoi 12 % ja nettopalkkiotuotot 24 %. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 29 %. Sijoitustoiminnan nettotuottoja laskivat markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin muutokset. Saamisten arvonalentumiset, 47 miljoonaa euroa, kasvoivat 42 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vuodessa 8 %.

Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 33 % 59 miljoonaan euroon (88). Vakuutuskate kasvoi 18 % 138 miljoonaan euroon (117). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 51 miljoonaa euroa 21 miljoonaa euroon. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 92,7 % (97,5).

Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 57 miljoonaa euroa (5). Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.

tulos ennen veroja oli 57 miljoonaa euroa (5). Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana OP Ryhmä investoi yhteensä 82 miljoonaa euroa (74) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Kertyneet uudet OP-bonukset olivat 65 miljoonaa euroa (69).

Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa. OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa.

OP Ryhmä heikensi 21.4.2020 tiedotteella tulosnäkymiään vuodelle 2020: OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos. (aiemmin samantasoiseksi). Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Osuuskunnan hallitus päätti 27.4.2020, että OP Ryhmän pitkän aikavälin strateginen tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Maaliskuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 14,9 prosenttia, ja kesäkuun lopussa tavoite on arviolta 13,9 prosenttia.

OP Ryhmän avainlukuja

1–3/2020 1–3/2019 Muutos, % 1–12/2019 Tulos ennen veroja, milj. € 129 194* -33,7 838 Vähittäispankki 8 49 -84,5 235 Yrityspankki 14 56 -75,5 311 Vakuutus 59 88 -32,8 373 Muu toiminta 57 5 963,0 -37 Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille -65 -69 - -254 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,1 5,3 -2,2** 5,5 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 4,7 7,0 -2,4** 7,1 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,26 0,44 -0,17** 0,47 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,39 0,58 -0,19** 0,60









31.3.2020 31.3.2019 Muutos, % 31.12.2019 CET1-vakavaraisuus, % 17,7 20,2 -2,5** 19,5 Luottokanta, mrd. € 93,0 88,0 5,7 91,5 Talletukset, mrd. € 64,8 63,1 2,7 64,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,5 1,1 0,4** 1,1 Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 007 1 931 4,0 2 003

*OP Ryhmä otti käyttöön jaksotukseen perustuvan tuloutustavan korkokatto- ja korkoputkiluottojen johdannaisehtojen asiakasmarginaaliin vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Muutoksen vaikutus oikaistiin takautuvasti OP Ryhmän oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmat ja taseet oikaistiin vastaamaan uutta tuloutuskäytäntöä. Muutoksella ei ollut vaikutusta segmenttiraportointiin. Vakavaraisuuslaskentaa ei oikaistu takautuvasti. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa.



**Suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Asiakasliiketoimintamme kehittyi suotuisasti tammi–maaliskuussa. Korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Kokonaisuutena OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot olivat ennätyksellisen korkealla tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti heikon korko- ja osakemarkkinakehityksen vuoksi. Koronakriisi vaikutti merkittävästi korko- ja osakemarkkinoiden kehitykseen alkuvuonna.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 6 prosenttia 93 miljardiin euroon. Vastaavana aikana talletuskanta nousi 3 prosenttia 65 miljardiin euroon.

OP Ryhmän kulut kasvoivat 12 prosenttia vertailukaudesta. Siihen vaikuttivat muun muassa ICT-kulujen kasvu, kehittämisen kulujen kasvu, sääntelystä aiheutuneet kulut sekä henkilöstökulut. Vuoden 2020 ICT-kulujamme tulee kasvattamaan kertaluontoinen investointi tietojärjestelmäympäristöön.

Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 105 miljoonaan euroon. Erityisesti arvonalentumisten määrän kasvuun vaikuttivat viranomaissääntelyn muutokset. Lisäksi koronaviruspandemian vaikutukset luottoriskinäkymään kasvattivat saamisten arvonalentumisia.

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli tammi–maaliskuussa 129 miljoonaa euroa. Tulos laski 66 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Tuloksen laskuun vaikuttivat erityisesti saamisten arvonalentumisten kasvu ja sijoitustuottojen voimakas lasku.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus heikentää OP Ryhmän sijoitustoiminnan tuottoja ja luottoriskinäkymää. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos. Koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta OP Ryhmän vakavaraisuus on vahvalla tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä. CET1-vakavaraisuutemme oli maaliskuussa 17,7 prosenttia.

Olemme tehneet useita toimia tukeaksemme suomalaisten yritysten ja kotitalouksien selviämistä pandemian aiheuttamista taloudellisista ongelmista. Tarjoamme lyhennysvapaata asuntoluottoihin ja pk-yritysten luottoihin maksutta asiakkaillemme, joiden taloudellista asemaa koronapandemia on heikentänyt. Henkilö- ja yritysasiakkaiden hakemuksia on saapunut meille yhteensä noin 92 000, ja käsittelyn nopeuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön robotiikkaa. Robotit esikäsittelevät hakemuksia ja tekevät ja toimeenpanevat päätöksiä. Tutkimme robotiikan käyttöä muidenkin koronan aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen.

Osuuspankeissa on varattu omia asiointiaikoja erityisryhmille, ja avasimme myös neuvontapuhelimen tukemaan riskiryhmien pankkiasiointia koronapandemian aikana. Olemme kantaneet yhteiskuntavastuutamme myös osallistumalla koronavirustestauksen kapasiteetin kasvattamiseen ja lahjoittamalla Pohjola Sairaalan henkilöstön työpanosta yhteiskunnan kannalta kriittisiin työtehtäviin.

Olemme varmistaneet oman henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta mahdollistamalla turvalliset työolosuhteet toimistoissa ja konttoreissa sekä etätyön tekemisen laajamittaisesti niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista. Näillä toimilla olemme pystyneet varmistamaan, että yhteiskunnan näkökulmasta kriittiset palvelut toimivat myös koronakriisin aikana.

Koronaviruspandemia on suistanut maailmantalouden raiteiltaan. Talouden tilastot eivät pysy näin nopean muutoksen perässä, ja tulevasta voi laatia lähinnä skenaarioita. Epävarmuus on kaikin puolin äärimmäistä.

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tilanne on jännittynyt. Pankkisektorin kunto on kuitenkin vuoden 2008 finanssikriisin aikaa parempi, ja keskuspankkien nopeat ja laajat toimet ovat vakauttaneet markkinoita. Rahoitusmarkkinat eivät ole tällä kertaa kriisin keskiössä.

Talouden elpyminen riippuu ennen kaikkea koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan rajoitusten kestosta. Lähikuukausina yhteiskunnassamme tehdään ratkaisuja, joiden merkitys Suomen kansantaloudelle, kotitalouksille ja suomalaisille yrityksille kantaa vuosia eteenpäin.

Tammi–maaliskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (194). Tulos laski vertailukaudesta 66 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Lisäksi Vallilan kiinteistön myynti kasvatti tulosta. Koronapandemian aiheuttama markkinakehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja ja kasvatti osaltaan saamisten arvonalentumisia. Tulosta heikensivät myös saamisten arvonalentumisia lisännyt maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ja kulujen kasvu.

Korkokate kasvoi 8,6 prosenttia 319 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 2 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 11 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 5,7 prosenttia 93,0 miljardiin euroon ja talletukset 2,7 prosenttia 64,8 miljardiin euroon.

Vakuutuskate oli 131 miljoonaa euroa (109). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 3,6 prosenttia 367 miljoonaan euroon. Korvauskulut laskivat 3,8 prosenttia 236 miljoonaan euroon. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 92,7 prosenttia (97,5).

Nettopalkkiotuotot olivat 244 miljoonaa euroa eli 10 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Sijoitussidonnaiset hallinnointipalkkioiden palautukset kasvoivat 4 miljoonaa euroa sekä rahastojen, omaisuudenhoidon ja arvopapereiden välityksen nettopalkkiotuotot 3 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 285 miljoonaa euroa -140 miljoonaan euroon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat -131 miljoonaa euroa (261). Koronakriisistä johtuen osakkeiden ja saamistodistusten käyvät arvot laskivat merkittävästi. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 87,6 prosenttia 11 miljoonaan euroon. Myyntivoittoja kirjattiin 23 miljoonaa euroa (54). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -2,3 prosenttia (2,6). Henkivakuutuksen lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos paransi tulosta 10 miljoonaa euroa (11). Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 15 miljoonaa euroa (-7).

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 98 miljoonaa euroa 107 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa liiketoiminnan muihin tuottoihin 98 miljoonaa euroa ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen. IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserän arvo oli 138 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelka 225 miljoonaa euroa.

Kulut kasvoivat 11,5 prosenttia 518 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 5,8 prosenttia 208 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 11,4 prosenttia 65 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 8,5 prosenttia 63 miljoonaan euroon. Poistojen kasvu oli seurausta viime vuosien kehittämispanostusten kasvusta. Arvonalentumispoistoja kirjattiin 2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 16,8 prosenttia 245 miljoonaan euroon. ICT-kulut kasvoivat yhteensä 26 miljoonaa euroa. Kehittämisen kuluvaikutus oli 50 miljoonaa euroa (40). Viranomaismaksut kasvoivat 21,9 prosenttia 34 miljoonaan euroon.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 113 miljoonaa euroa (19), joista 105 miljoonaa euroa (11) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Saamisten arvonalentumisia kasvatti 44 miljoonaa euroa maaliskuussa käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä. Asiakkaat ovat aktiivisesti hakeneet luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin johdosta, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti saamisten arvonalentumisia 29 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat 1,5 prosentin tasolla (1,1) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 33 miljoonaa euroa (40). Efektiivinen verokanta oli 25,7 prosenttia (20,7). Efektiivistä verokantaa nostivat Vallilan kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta aiheutuneet laskennallisten verojen muutokset.

OP Ryhmän oma pääoma oli 12,3 miljardia euroa (12,6). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,9 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,1 miljardia euroa (0,2). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2020 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vuodelta 2019 korkoja maksetaan yhteensä 97 miljoonaa euroa lokakuussa 2020.

Laajaa tulosta -150 miljoonaa euroa (315) laskivat käyvän arvon rahaston muutokset. Käyvän arvon rahasto laski 306 miljoonaa euroa -55 miljoonaan euroon vuodenvaihteesta. Pääosin koronakriisistä johtuen muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien saamistodistusten käyvät arvot laskivat 271 miljoonaa euroa ja väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien osakkeiden käyvät arvot laskivat 145 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

Koronaviruspandemian taltuttamistoimet suistivat maailmantalouden taantumaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osakemarkkinoiden vuoden alun optimistinen tunnelma vaihtui jyrkäksi kurssilaskuksi. Rahoitusmarkkinoilla pankkien varainhankinnan kustannukset nousivat selvästi. Markkinoilla odotetaan korkojen pysyvän loppuvuonna jokseenkin alkuvuoden tasolla. Epävarmuus on kuitenkin poikkeuksellisen suurta. Yhteiskunnan toimenpiteillä pyritään lieventämään koronakriisin välittömiä vaikutuksia pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaiden talouteen, mutta kriisin pitkäaikaisten vaikutusten arviointi on vielä tässä vaiheessa vaikeaa.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus heikentää OP Ryhmän sijoitustoiminnan tuottoja ja luottoriskinäkymää. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos (aiemmin samantasoiseksi).

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

