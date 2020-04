Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.4.2020 klo 09.00

Kannattavuus, kassavirta ja Angry Birds 2 -pelin liikevaihto parantuivat

Tammi-maaliskuu 2020 kohokohdat

Rovion liikevaihto oli 66,6 miljoonaa euroa (70,9) ja laski 6,0 prosenttia vuositasolla

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 13,0 miljoonaan euroon (7,5) ja oikaistu liikevoittomarginaali 19,6 prosenttiin (10,5) johtuen melko stabiilista peliliikevaihdosta sekä alemmista käyttäjähankintainvestoinneista

Games-segmentin liikevaihto laski 5,3 prosenttia 62,7 miljoonaan euroon (66,3). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski noin 7 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 62,1 miljoonaa euroa (65,8) tai 5,7 prosenttia laskua vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti laski noin 8 prosenttia.

Angry Birds 2 -pelin bruttomyynti oli 25,0 miljoonaa euroa ja kasvoi hieman 2019 viimeisestä vuosineljänneksestä. Pelillä on ollut vakaa myynti alemmasta käyttäjähankinnasta huolimatta. Pelin suoritus parani vuosineljänneksen aikana.

Angry Birds Dream Blast -pelin, joka lanseerattiin 24 tammikuuta 2019, bruttomyynti oli 16,1 miljoonaa euroa ja käyttäjähankintainvestoinnit laskivat merkittävästi viime vuoden lopun tasosta.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 13,5 miljoonaa euroa (23,7) tai 21,5 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (35,8)

Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa (4,6), ja laski 15,9 prosenttia vuositasolla.

Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 15,8 miljoonaa euroa (9,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali 23,7 prosenttia (13,1)

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,5 miljoonaa euroa (3,3)

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,08)

Avainluvut

1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/ Miljoonaa euroa 2020 2019 % 2019 Liikevaihto 66,6 70,9 -6,0 % 289,1 Käyttökate (EBITDA) 15,9 10,5 51,4 % 32,3 Käyttökate-% 23,8 % 14,8 % - 11,2 % Oikaistu käyttökate 16,2 10,5 54,4 % 32,6 Oikaistu käyttökate-% 24,3 % 14,8 % - 11,3 % Liikevoitto 12,7 7,5 70,6 % 18,1 Liikevoittomarginaali, % 19,1 % 10,5 % - 6,3 % Oikaistu liikevoitto 13,0 7,5 74,8 % 18,3 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 19,6 % 10,5 % - 6,3 % Tulos ennen veroja 11,5 7,5 52,8 % 17,7 Investoinnit 0,8 0,7 18,7 % 3,1 Käyttäjähankinta 13,5 23,7 -43,3 % 99,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,3 % 19,5 % - 10,8 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -69,5 % -67,4 % - -65,7 % Omavaraisuusaste, % 80,8 % 78,4 % - 80,5 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,08 50,4 % 0,17 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,11 0,07 51,9 % 0,17 Liiketoiminnan rahavirta, netto 11,5 3,3 253,8 % 10,5 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 466 422 10,4 % 450

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta

Rovion kannattavuus ja kassavirta parantuivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rovion oikaistu liikevoitto kasvoi 13,0 miljoonaan euroon (7,5), liikevoittomarginaalin ollessa 19,6 prosenttia (10,5). Kassavirta kasvoi 11,5 miljoonaan euroon (3,3). Kassavirran kasvua ajoi parantunut kannattavuus. Liikevaihto oli 66,6 miljoonaa euroa (70,9), laskua 6,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Keskeisinä kannattavuuden ajureina olivat alhaisemmat käyttäjähankintainvestoinnit ja avainpelien vakaa liikevaihto, eritoten Angry Birds 2 -pelissä. Vuosineljänneksen aikana tuomamme uudet päivitykset Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast ja Sugar Blast -peleihin otettiin hyvin vastaan pelaajien keskuudessa. Päivitysten johdosta näiden pelien liikevaihto kohentui asteittain vuosineljänneksen aikana.

Ensimmäisen vuosineljänneksen alussa alensimme käyttäjähankintainvestointeja täyttääksemme asettamamme takaisinmaksukriteerit. Käyttäjähankintainvestoinnit olivat päivätasolla vakaat läpi neljänneksen, ja toisen vuosineljänneksen alussa olemme jatkaneet investointeja samalla tasolla. Olemme valmiita investoimaan lisää käyttäjähankintaan, kun havaitsemme mahdollisuuksia markkinoilla, live-pelien suorituskyvyn parantumisen tai uuden pelijulkaisun myötä.

Brand Licensing -segmentin liikevaihto laski odotetusti vuoden takaiseen verrattuna, ollen kuitenkin kannattava. Brändilisensoinnin kohokohta vuosineljänneksellä oli julkaisusopimus Netflixin kanssa toteutettavasta pitkästä animaatiosarjasta, joka on suunniteltu julkaistavaksi 2021.

Olemme alkuvuoden aikana tuoneet useita uusia pelikonsepteja kehitysputken alkupäähän ja ensimmäisen neljänneksen aikana veimme myös useita pelejä markkinoitavuustestiin. Nämä ovat osa meidän jatkuvaa työtä hyvän peliportfolion rakentamiseen, joka mahdollistaa liikevaihdon kasvun pitkällä tähtäimellä. Olemme myös iloisia voidessamme kertoa seuraavasta pelijulkaisustamme. Small Town Murders -peli julkaistaan kesäkuussa 2020. Small Town Murders on uuden IP:n pulmapeli, johon on sisällytetty murhamysteerien tarinankerrontaa.

Rovio on suhtautunut koronavirukseen ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin yksilöille ja yhteiskunnalle vakavasti. Meidän tärkein prioriteettimme on ollut minimoida pandemian vaikutus työntekijöihiimme ja liiketoimintaamme. 12. maaliskuuta ohjeistimme kaikki roviolaiset toistaiseksi etätöihin turvaamaan ensisijaisesti heidän terveyttään, mutta myös varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden häiriöttä.

Olemme myös jatkaneet uusien kykyjen etsimistä ja palkkaamista vahvistaaksemme osaamistamme.

Olemme havainneet pelaajien aktiivisuuden lisääntyneen ja myynnin hienoisen parantumisen maalis-huhtikuussa. On kuitenkin vaikeaa tässä vaiheessa yksiselitteisesti erottaa missä määrin myynnin parantuminen johtuu koronapandemiasta ja missä määrin pelien parantumisesta.

Olemme kiitollisia kaikille roviolaisille nopeasta etätyöhön siirtymisestä ja positiivisen hengen ylläpitämisestä tänä haastavana aikana.

2020 näkymät (muuttumattomat)

Tähtäämme 1-3 pelin julkaisuun vuonna 2020. Uusien pelien julkaisuajankohdat riippuvat pelien testimarkkinoinnin etenemisestä. Tämän vuoksi emme anna vuodelle 2020 liikevaihtoennustetta. Aloitamme vuoden käyttäjähankintainvestoinnit alhaisemmalla tasolla verrattuna viime vuoden lopun tasoon. Alhaisimmista käyttäjähankintainvestoinneista sekä Hatch Entertainment Oy:n kustannussäästöistä johtuen oikaistu liikevoitto paranee.

Näkymien perusta

Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan Games-liiketoimintaa parantamalla kärkipelejämme ja kehittämällä uusia pelejä.

Brand Licensing -liiketoiminta on optimoitu operoimaan voitollisesti pienemmällä myynnillä, jonka odotamme laskevan noin 50 prosenttia vuoden 2020 aikana.

Hatch Entertainmentin vuositason oikaistut kulut odotetaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (2019: 10.9 miljoonaa euroa) toiminnan uuden strategian mukaisen restrukturoinnin jälkeen

Näkymien perusta pelikategoria kohtaisesti:

Kasvu: Uskomme Angry Birds Dream Blastin kasvavan vuositasolla, mutta peli aloittaa matalammalta run-ratelta, kuin mihin se päätti vuoden 2019. Pelillä on vahva kehityssuunnitelma, joka tähtää pitkän aikavälin retention ja pelin monetisaation parantamiseen. Livetuotannon kautta jatkamme Sugar Blast -pelin kehittämistä ydinpelaajille retention ja monetisaation parantamiseksi pelin kasvun mahdollistamiseksi.

Ansainta: Angry Birds 2 -pelin bruttomyynti on vakaa alhaisemmasta käyttäjähankintainvestoinneista huolimatta. Keskitymme vuoden aikana parantamaan pelin suoriuskykyä tuomalla peliin päivityksiä, jotka lisäävät avainpelaajiemme sitoutumista peliin. Odotamme kategorian muiden pelien myynnin (Angry Birds Match, Angry Birds Friends and Angry Birds Pop) jatkavan tasaista hidasta laskua. Olemme vähentäneet tai lopettaneet kokonaan näihin kolmeen peliin kohdistuvia käyttäjähankintainvestointeja.

Katalogi: Odotamme näiden pelien myynnin jatkavan laskuaan. Tämän kategorian peleillä on merkittävä määrä orgaanisia latauksia, mutta uskomme pelaajamäärien ja pelien tuoton laskevan, sillä emme kehitä uutta sisältöä näihin peleihin.

Uudet pelit: Tavoitteennamme on julkaista 1-3 uutta peliä 2020 aikana. Tällä hetkellä meillä on kolme peliä testimarkkinoinnissa ja useita pelejä eri pelikehitysvaiheissa.

Testimarkkinoissa olevat pelit julkaistaan pienelle määrälle käyttäjiä valikoiduissa maissa. Testimarkkinoissa olevat pelit ovat edenneet pitkälle pelinkehitysprosessissa. Näitä pelejä testataan ja jatkokehitetään, jotta niiden kaupallinen potentiaali ja skaalattavuus saadaan todennettua. Testimarkkinoinnissa olevia pelejä ei välttämättä julkaista.

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ( www.rovio.com )

