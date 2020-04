April 28, 2020 02:00 ET

OP Företagsbanken Abp

Börsmeddelande 28.4.2020 klo 09.00

Delårsrapport 1.1–31.3.2020

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2020

Koncernens resultat före skatt var 27 miljoner euro (64). Räntenettot ökade med 21 procent till 81 miljoner euro (67) och försäkringsnettot med 20 procent till 131 miljoner euro (109). Nedskrivningarna av fordringar, 49 miljoner euro, ökade från jämförelseperioden med 45 miljoner euro. Nedskrivningarna av fordringar ökade i synnerhet till följd av den nya definition av fallissemang som började tillämpas vid beräkningen av nedskrivningar samt coronaviruspandemins inverkan på kreditriskutsikterna. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade huvudsakligen på grund av coronapandemin med 48 procent till 25 miljoner euro (48).

redovisade ett resultat före skatt på -20 miljoner euro (-11). Likviditeten förblev god trots coronakrisen. Koncernens CET1-kapitaltäckning var 13,6 procent (14,9). Nedgången i relationstalet påverkades särskilt av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas.

Resultat före skatt, mn € 1–3/2020 1–3/2019 Förändring, % 1–12/2019 Företagsbank 9 45 -80,7 262 Försäkring 39 29 33,9 200 Övrig rörelse -20 -11 - -50 Koncernen totalt 27 64 -57,3 412 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 2,1 5,0 -2,9* 7,8 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,13 0,30 -0,17* 0,49

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2019. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2019 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

Utsikter för återstoden av året

Åtgärderna för att få bukt med coronaviruspandemin har försatt världsekonomin i recession under det första kvartalet. Den optimistiska stämningen på aktiemarknaden i början av året förbyttes i ett brant kursfall. På räntemarknaden vände räntorna igen uppåt vid slutet av kvartalet då riskpremierna ökade. På finansmarknaden ökade bankernas upplåningskostnader klart. Marknaden förväntar sig att räntorna under slutet av året håller sig på ungefär samma nivå som under början av året. Osäkerheten är dock exceptionellt stor. Samhällets åtgärder syftar till att mildra coronakrisens direkta effekter på bankernas och försäkringsbolagens kunders ekonomi, men i det här skedet är det för tidigt att bedöma vilka de långsiktiga effekterna av krisen kommer att bli.

I och med coronapandemin är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt ökade nedskrivningar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt, förändringar i konkurrensläget och storskadornas effekt på skadekostnaden.

År 2020 ges en uppskattning av utvecklingen i hela årets resultat endast på grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Delårsrapporterna 2020 offentliggörs följande dagar

Halvårsrapport 1.1–30.6.2020 21.7.2020 Delårsrapport 1.1−30.9.2020 22.10.2020

Helsingfors 28.4.2020

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen





Närmare upplysningar:



Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387

Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.