April 28, 2020 02:15 ET

Bekaert tient ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires à huis clos

Mise à jour relative à la participation et l’exercice du droit de vote aux Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire du 13 mai 2020

Mise en œuvre de l’Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19

Interdiction de présence physique aux Assemblées Générales et vote uniquement par correspondance ou par procuration

Le 9 avril 2020, l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 (“l’Arrêté Royal”) a été publié au Moniteur Belge. L’Arrêté Royal permet de prendre des mesures exceptionnelles pour les assemblées générales qui ont été convoquées ou doivent être convoquées entre le 1 mars 2020 et le 3 mai 2020.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 3 avril 2020 , NV Bekaert SA (“Bekaert”) utilisera l'option offerte par l'Arrêté Royal et tiendra ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 13 mai 2020 (les “Assemblées Générales”) exceptionnellement à huis clos. L’article 6 de l’Arrêté Royal est mis en œuvre comme suit:

La présence physique des actionnaires, titulaires de droits de souscription, porteurs d’obligations, porteurs d'obligations convertibles, mandataires ou autres personnes ayant le droit de participer aux Assemblées Générales ne sera pas autorisée.

Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de vote que par correspondance ou par procuration avec des instructions de vote spécifiques à la Secrétaire Générale de la société. Une procuration contenant des instructions de vote précises accordée à une personne autre que la Secrétaire générale sera également prise en compte. Les actionnaires peuvent toujours informer la société qu’ils retirent leur procuration si, pour quelque raison que ce soit, ils ne souhaitent pas la donner à la Secrétaire Générale de la société.

Ce mandataire ne sera en aucun cas autorisé à participer physiquement aux Assemblées Générales.

Le formulaire de procuration / de vote (modifié) est disponible sur notre site internet . Les formulaires de procuration / de vote dûment complétés et signés doivent parvenir à Bekaert au plus tard à 24h00 (heure belge) le samedi 9 mai 2020 , par courrier ou par e-mail .

Les actionnaires, titulaires de droits de souscription, porteurs d'obligations, porteurs d'obligations convertibles ne peuvent exercer leur droit de poser des questions aux administrateurs et / ou au commissaire de Bekaert que par écrit et précédemment aux Assemblées Générales. Les questions doivent être adressées à la société par courrier ou par e-mail au plus tard le samedi 9 mai 2020 et seront répondues avant le vote lors des Assemblées Générales, en publiant les réponses sur notre site internet.

au plus tard le et seront répondues avant le vote lors des Assemblées Générales, en publiant les réponses sur notre . Les formalités telles que mentionnées dans la convocation doivent également être respectées, à savoir que les porteurs de titres doivent fournir au plus tard le samedi 9 mai 2020 la preuve de la propriété de leurs titres à la date d'enregistrement, c’est-à-dire à 24h00 (heure belge) le mercredi 29 avril 2020, soit au moyen d’une attestation produite par une banque, un teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation, soit par inscription dans le registre de titres nominatifs de la société.

La convocation originale aux Assemblées Générales, publiée le vendredi 10 avril 2020, a été modifiée en conséquence et est disponible sur notre site internet .

Calendrier financier

Rapport d’activités au premier trimestre 2020 13 mai 2020 Assemblée Générale des Actionnaires Ordinaire 13 mai 2020 Date ex-dividende 14 mai 2020 Résultats du premier semestre 2020 31 juillet 2020 Mise en paiement du dividende 20 novembre 2020 Rapport d’activités au troisième trimestre 2020 20 novembre 2020

